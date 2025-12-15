Prețul locuințelor, „noua pandemie” care afectează orașele europene. „Nivelul de trai al oamenilor se înrăutățește”

Creșterea vertiginoasă a prețurilor locuințelor este similară unei „noi pandemii” care se răspândește în Europa, a declarat primarul Barcelonei, în timp ce el și alți 16 lideri ai orașelor au îndemnat UE să răspundă la criză prin alocarea de miliarde de euro pentru finanțarea zonelor cele mai afectate, relatează The Guardian.

UE urmează să prezinte marți primul său plan privind locuințele, după consultări cu experți, părți interesate și publicul larg. De luni de zile, cei aflați în prima linie a crizei au avertizat că problema este prea mare pentru a fi ignorată.

„Noua pandemie care afectează orașele europene se numește costul locuințelor”, a declarat Jaume Collboni, primarul Barcelonei, care a lansat anul trecut alianța „Primarii pentru locuințe” cu sprijinul omologilor săi din Paris și Roma.

„Și în fața acestei noi pandemii, instituțiile europene – așa cum au făcut în cazul Covid – trebuie să aloce fonduri extraordinare pentru a promova construirea de locuințe accesibile pentru tineri, familii de muncitori și clasa mijlocie urbană.”

În ultimul an, alianța – ai cărei 17 primari reprezintă peste 20 de milioane de oameni – a solicitat UE să ia măsuri suplimentare pentru a rezolva ceea ce ei descriu ca fiind o „urgență socială”: creșterea vertiginoasă a prețurilor imobiliare și a chiriilor, care, potrivit lor, a generat inegalități, a afectat structura socială și, în unele cazuri, a contribuit la susținerea extremei drepte.

În octombrie, după o campanie susținută de scrisori și întâlniri cu înalți oficiali ai UE, alianța a salutat faptul că politica în domeniul locuințelor – un domeniu în care UE s-a abținut în mod tradițional să se implice – a fost inclusă ferm pe agenda blocului. „Acum, acest lucru trebuie să se traducă în resurse”, a declarat Collboni într-un interviu.

De la Atena la Amsterdam și de la Bologna la Budapesta, primarii solicită UE să lanseze un fond pentru locuințe accesibile, similar programului NextGenerationEU din perioada Covid, pentru a ajuta la mobilizarea a cel puțin 300 de miliarde de euro pe an în investiții publice și private pentru a sprijini locuințele sociale și accesibile. De asemenea, ei doresc ca oficialii blocului să se bazeze pe experiența lor locală, oferindu-le un loc la masa decizională.

Prețurile locuințelor în UE au crescut cu 48 % între 2010 și 2023, potrivit Eurostat, în timp ce chiriile au crescut cu 22 % în aceeași perioadă. Până în 2023, aproape una din zece persoane cheltuia 40 % sau mai mult din venitul disponibil pentru locuință, inclusiv 29 % din populația Greciei, 15 % din populația Danemarcei și 13 % din populația Germaniei.

Collboni a descris criza locuințelor ca o amenințare internă fără precedent pentru blocul comunitar, avertizând că eșecul de a o aborda în mod adecvat ar putea determina oamenii să se întrebe dacă democrațiile sunt capabile să rezolve problemele lor cele mai grave.

„La fel cum războiul din Ucraina și amenințarea din partea Rusiei sunt întotdeauna explicate ca o provocare fundamentală pentru valorile și democrațiile europene, la fel este și costul locuințelor”, a afirmat el. „Prin urmare, trebuie să i se acorde aceeași prioritate.”

În octombrie, primul comisar european pentru locuințe, Dan Jorgensen, a declarat că executivul UE se pregătește să abordeze „problema uriașă” a închirierilor pe termen scurt.

În Barcelona, unde prețul mediu al unei locuințe a crescut cu aproape 70 % în ultimul deceniu, forțându-i pe unii să părăsească orașul și lăsându-i pe alții să se confrunte cu costuri disproporționate, Collboni nu avea nicio îndoială cu privire la rolul pe care UE și instituțiile sale trebuie să îl joace în abordarea crizei.

El a declarat: „În fond, apărăm dreptul de a rămâne în orașul nostru. Aceste instituții, care timp de 40-50 de ani au garantat dreptul la libera circulație a capitalurilor și a persoanelor, trebuie acum să ne ajute să garantăm dreptul de a rămâne.”

El a avertizat că, în caz contrar, riscul este de a ceda terenul populiștilor care încearcă să exploateze nemulțumirea publică, aruncând vina pe alții în loc să ofere soluții viabile.

„Nu putem rămâne blocați în retorica apărării democrației, a societăților incluzive și a egalității de șanse dacă nivelul de trai al oamenilor se înrăutățește”, a spus Collboni. „Dacă chiar și cu un loc de muncă stabil și un salariu stabil oamenii nu pot trăi normal, atunci discursul se destramă.”

