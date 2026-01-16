Vremea rece majorează preţul gazelor în Europa. Cu cât au crescut cotațiile în ultima vreme

Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite DPA.

Pe parcursul săptămânii de tranzacţionare, preţul gazelor în Europa a crescut cu aproximativ 20%. Vineri dimineaţa, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale se tranzacţionau la 34,30 euro pentru un Megawatt-oră (MWh), cel mai ridicat preţ din august. Creşterea pe parcursul săptămânii este cea mai drastică din octombrie 2023.

Rezervele din depozitele europene de gaze sunt în prezent la 52%, mult sub media sezonieră de 67%. Temperaturile glaciale aşteptate la finalul lunii ar putea duce la noi retrageri din unităţile de stocare a gazelor.

Situaţia tensionată din Iran, care este un important furnizor de gaze al Turciei, are de asemenea impact asupra preţurilor. Recentele ameninţări ale SUA contra ţărilor care fac afaceri cu Iranul au sporit temerile privind aprovizionarea.

Washingtonul ameninţă cu taxe vamale de 25% impuse partenerilor comerciali ai Iranului.

De asemenea, piaţa ţine cont de cererea mai ridicată din China, cel mai mare cumpărător de gaze naturale lichefiate.

