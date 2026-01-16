Live TV

Vremea rece majorează preţul gazelor în Europa. Cu cât au crescut cotațiile în ultima vreme

Data publicării:
Depozit gaz.
Depozit gaz. Imagine ilustrativă. Foto: Profimedia

Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite DPA.

Pe parcursul săptămânii de tranzacţionare, preţul gazelor în Europa a crescut cu aproximativ 20%. Vineri dimineaţa, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale se tranzacţionau la 34,30 euro pentru un Megawatt-oră (MWh), cel mai ridicat preţ din august. Creşterea pe parcursul săptămânii este cea mai drastică din octombrie 2023.

Rezervele din depozitele europene de gaze sunt în prezent la 52%, mult sub media sezonieră de 67%. Temperaturile glaciale aşteptate la finalul lunii ar putea duce la noi retrageri din unităţile de stocare a gazelor.

Situaţia tensionată din Iran, care este un important furnizor de gaze al Turciei, are de asemenea impact asupra preţurilor. Recentele ameninţări ale SUA contra ţărilor care fac afaceri cu Iranul au sporit temerile privind aprovizionarea.

Washingtonul ameninţă cu taxe vamale de 25% impuse partenerilor comerciali ai Iranului.

De asemenea, piaţa ţine cont de cererea mai ridicată din China, cel mai mare cumpărător de gaze naturale lichefiate.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
1
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
2
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
profimedia-1066130305
3
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
soldat rus capturat
4
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
5
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Michael O'Leary
Șeful Ryanair, într-o ieșire corporatistă către politic: „Trump este un mincinos, iar Parlamentul European, o discuție de idioți”
TikTok logo on the screen.
TikTok va implementa noi reguli la nivelul UE. Tot mai multe state cer interzicerea rețelelor sociale pentru minori
friedrich merz la o sedinta
„Sfârșitul UE nu mai este tabu”. Germania se îndoiește de viitorul Europei. Sub presiunea lui Trump, Merz caută soluții de securitate
EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Vice-President Kaja Kallas
Șefa diplomației europene, despre situația pe glob: E un moment potrivit să ne apucăm de băut (Politico)
viktor orban
Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Premierul ungar critică cererile Ucrainei față de UE
Recomandările redacţiei
curtea de apel bucuresti-1
Curtea de Apel București a amânat decizia privind cererile de...
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
23d772ab-2332-4624-a433-e7795101455f
Venezuela a eliberat mai mulți cetățeni străini care erau...
photo-collage.png (48)
Pericol pe o pârtie din Poiana Brașov. Un cablu de telecabină s-a...
Ultimele știri
Extrema dreaptă din Germania începe să se dezică de Donald Trump. Și în Franța, partidul lui Marine Le Pen e critic față de american
Directorul CIA s-a întâlnit cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, la ordinul lui Donald Trump. Ce mesaj i-a transmis
Kremlinul vede ca fiind „pozitivă” dorinţa unor ţări din UE de a dialoga cu Rusia. „Este în concordanţă cu viziunea noastră”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jay Leno spune că oamenii sunt uluiți că a rămas lângă soția bolnavă de demență: "Dacă rămâi și îți faci...
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Ce a putut să pățească o celebră jucătoare de tenis. A participat la un turneu în Australia, iar ce a urmat a...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Bolojan, lovit şi el de majorarea impozitelor! Cea mai mare taxă o plăteşte pentru maşină
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Raluka, distracție în costum de baie, în Brazilia, alături de iubit. Poza care a stârnit speculații privind...
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
1.300.000.000 lei strânși din CASS la pensie în doar 3 luni. Scapă pensionarii de acest bir în 2026?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat a intrat călare pe un cal într-un magazin: „Este complet lipsit de respect”
Film Now
Ashton Kutcher, declarații rare despre Demi Moore, fosta lui soție: "Sunt atât de mândru de ea". Au revenit...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...