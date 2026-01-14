Gerul dublează costurile pe care agricultorii le au pentru solarii. Așa se face ca, pentru o singură seră cu o suprafață de 240 de metri pătrați, în care sistemul de încălzire funcționează 10 ore, un agricultor plătește peste 200 de lei, iar asta se va vedea și în prețul legumelor timpurii. Producătorii fac eforturi pentru ca răsadurile de primăvară să nu fie compromise de valul de ger care s-a abătut peste România.

„Termometrul arată -11,3 grade Celsius. În solariu e nevoie de caldură, pentru că, dacă nu, se compromite cultura”, explică un producător din Gorj.

Temperaturile sub pragul înghețului pun în pericol verdețurile. Legumicultorii sunt nevoiți să încălzească solariile, pentru ca salata verde să ajungă pe tarabe la final de ianuarie. Plătesc chiar dublu pentru încălzire.

„Am dublat folia solariului cu folie termică, după care am pus două rânduri de agril de 50 de microni, ca să mărească temperatura. Am dat drumul azi-noapte la sistemele de încălzire, pentru a ridica temperatura în solar”, spune Laurențiu Mălăescu, agricultor.

„Pentru ca salata plantată în solarii să se dezvolte în mod corespunzător, indiferent câte grade sunt afară, în interiorul acestuia nu trebuie să fie mai puțin de 5 grade Celsius. Dacă afară este ger, sistemele de încălzire funcționează nonstop, iar asta înseamnă cheltuieli mai mari pentru agricultori”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Zece ore în care tunurile de căldură funcționează înseamnă un cost de aproximativ 240 de lei. Cheltuielile cu încălzirea, dar și cele cu materia primă, vor face ca salata verde să fie mai scumpă anul acesta.

„Noi preconizăm că o să scumpească, pentru că s-au scumpit, an de an, și cred că o să fie mai scumpe 50 de bani, 1 leu, cel mult. Aproximativ 4-5 lei o să fie la masă”, calculează Laurențiu Mălăescu.

„Eu sunt de la țară și ce să fac? Pun la mine, dar sunt foarte scumpe. 5 lei, e foarte scumpă!”, spune o femeie.

„Păi cine mai cumpără cu 5 lei?!”, întreabă retoric un bărbat.

„Nu știu ce să zic, îl iau din grădină”, mărturisește o altă femeie care, întrebată dacă ar da 5 lei pe o salată, răspunde: „Dacă e musai, dau. Trebuie să și mâncăm sănătos.”

„Nu cumpăr, că o pun în grădină la mine. Dacă n-aș avea grădină, de poftă, trebuie să iau”, spune altcineva.

Dacă pagubele pentru agricultori vor fi majore, aceștia pot depune cereri pentru a primi despăgubiri.

„Solicitările pentru efectele fenomenelor meteorologice extreme se depun, se emite un ordin la prefectură și se formează o comisie, care va merge și va evalua pagubele produse”, explică directorul Direcției Agricole Gorj, Valentin Priporeanu.

