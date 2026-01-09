Live TV

Video Barcelona își ia rămas bun de la Susi, unul dintre cei mai longevivi elefanți din Europa

Data publicării:
susi elefant
Foto: Elefantul Susi / Zoo de Barcelona Facebook

O femelă de elefant african pe nume Susi, unul dintre cele mai longevive exemplare din specia sa din Europa, a murit la grădina zoologică din Barcelona la vârsta de aproximativ 55 de ani, cu mult peste speranţa de viaţă de 39 de ani a acestor animale.

Susi, care a ajuns la grădina zoologică din capitala catalană în 2002, a murit din cauze naturale, datorită vârstei înaintate, a explicat vineri Primăria Barcelonei într-un comunicat, citat de genţia EFE, preluată de Agerpres.

Femela de elefant a fost capturată în sălbăticie pentru a fi expusă într-un circ şi, înainte de a ajunge la Barcelona, a fost în Safari Park Vergel, tot în Spania.

Cu un temperament hotărât şi afabil, Susi avea o legătură strânsă cu îngrijitorii ei, care au dat asigurări că îşi vor aminti de ea "cu mare stimă".

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După moartea sa, echipa tehnică a grădinii zoologice şi personalul Serviciului de Diagnostic Veterinar al Universităţii Autonome din Barcelona vor respecta protocolul existent, comunicând toate informaţiile referitoare la acest caz programului de conservare al Asociaţiei Europene a Grădinilor Zoologice şi Acvariilor (EAZA), din care face parte şi centrul din Barcelona.

Grădina zoologică din Barcelona, ale cărei porţi au rămas închise vineri, este specializată în îngrijiri geriatrice acordate elefanţilor, cu ajutorul Centrului de Educaţie pentru Bunăstarea Animalelor de la Grădini Zoologice din cadrul Universităţii Autonome din Barcelona.

Cu puţin peste un an în urmă, în decembrie 2024, femela de elefant african Yoyo, cea mai longevivă din specia sa din lume la acel moment, a murit la Zoo Barcelona, la vârsta de aproximativ 54 de ani.

După decesul lui Susi şi Yoyo, grădina zoologică mai deţine în prezint un singur exemplar de elefant african, Bully. Cei trei elefanţi formau un grup unit şi se înţelegeau foarte bine, potrivit grădinii zoologice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
5
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de viață`”
Digi Sport
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de viață`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare...
Continuation of the International Conference on the Reconstruction of Ukraine
Primarul Kievului îndeamnă la evacuarea orașului, pentru prima dată...
Comisia Europeană. Foto Profimedia
În ciuda opoziției Franței, ambasadorii țărilor UE au luat decizia...
rachetă oreșnik resturi
Primele imagini cu resturile rachetei Oreșnik, folosită de Rusia în...
Ultimele știri
Fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy rămâne în închisoare. Donald Trump a respins cererea de grațiere
Un jurnalist rus refugiat în Paris a murit după ce a căzut de la etajul șapte. Ipotezele luate în calcul de către autoritățile franceze
Autostrăzile A7 și A8, spitalele regionale și metroul spre Otopeni sunt pe lista proiectelor prioritizate în 2025
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau...
Fanatik.ro
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Digi Sport dă lovitura și oferă românilor 5 ani campionatul cu cele mai mari staruri din lume! Exclusiv
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Colectarea brazilor de Crăciun în București: locații și reguli pentru fiecare sector
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Imagini neverosimile: Nicolae Stanciu, batjocorit chiar pe teren, după ce a ratat un penalty în minutul 90+9
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Nedreptate la pensie: A avut 7.000 lei salariu și s-a pensionat cu 3.300 lei. Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...