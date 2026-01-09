O femelă de elefant african pe nume Susi, unul dintre cele mai longevive exemplare din specia sa din Europa, a murit la grădina zoologică din Barcelona la vârsta de aproximativ 55 de ani, cu mult peste speranţa de viaţă de 39 de ani a acestor animale.

Susi, care a ajuns la grădina zoologică din capitala catalană în 2002, a murit din cauze naturale, datorită vârstei înaintate, a explicat vineri Primăria Barcelonei într-un comunicat, citat de genţia EFE, preluată de Agerpres.

Femela de elefant a fost capturată în sălbăticie pentru a fi expusă într-un circ şi, înainte de a ajunge la Barcelona, a fost în Safari Park Vergel, tot în Spania.

Cu un temperament hotărât şi afabil, Susi avea o legătură strânsă cu îngrijitorii ei, care au dat asigurări că îşi vor aminti de ea "cu mare stimă".

După moartea sa, echipa tehnică a grădinii zoologice şi personalul Serviciului de Diagnostic Veterinar al Universităţii Autonome din Barcelona vor respecta protocolul existent, comunicând toate informaţiile referitoare la acest caz programului de conservare al Asociaţiei Europene a Grădinilor Zoologice şi Acvariilor (EAZA), din care face parte şi centrul din Barcelona.

Grădina zoologică din Barcelona, ale cărei porţi au rămas închise vineri, este specializată în îngrijiri geriatrice acordate elefanţilor, cu ajutorul Centrului de Educaţie pentru Bunăstarea Animalelor de la Grădini Zoologice din cadrul Universităţii Autonome din Barcelona.

Cu puţin peste un an în urmă, în decembrie 2024, femela de elefant african Yoyo, cea mai longevivă din specia sa din lume la acel moment, a murit la Zoo Barcelona, la vârsta de aproximativ 54 de ani.

După decesul lui Susi şi Yoyo, grădina zoologică mai deţine în prezint un singur exemplar de elefant african, Bully. Cei trei elefanţi formau un grup unit şi se înţelegeau foarte bine, potrivit grădinii zoologice.

Editor : Ana Petrescu