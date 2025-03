Primele declarații ale lui Zelenski după summitul de la Londra. Ce a spus liderul de la Kiev despre disputa cu Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut primele declarații, după discuțiile de astăzi de la Londra. Liderul de la Kiev a spus că simte un sprijin puternic pentru Ucraina și poporul ucrainean, potrivit BBC.

ACTUALIZARE 23:43 Volodimir Zelenski a susținut o conferință de presă înainte să părăsească Londra. Întrebat de reporteri despre călătoria sa de vineri la Casa Albă, președintele ucrainean a vorbit despre dificultatea de a conduce orice negocieri sensibile în public.

Într-un clip difuzat de BBC, el a spus că „nu a fost corect” să se țină astfel de discuții complet deschise, pentru că „dușmanii pot profita” de orice neînțelegeri între aliați.

El a spus că nu vrea să vorbească despre dispută, ci e concentrat să treacă la discuții „constructive” despre viitor. „Dacă suntem constructivi, va veni un rezultat pozitiv”, a spus el.

De asemenea, a fost întrebat dacă este gata să „se întoarcă și să încerce din nou” să discute aceste probleme cu Trump. „Nu am venit să încerc. Am călătorit cu trenul 12 ore, apoi am zburat 11 ore, pentru că m-a invitat președintele Statelor Unite și acesta este unul dintre principalii noștri parteneri. Pentru mine, este un gest de respect să fiu la Casa Albă, când președintele mă invită”, a spus el.

Zelenski a insistat că nu a intenționat niciodată să „insulte” pe nimeni și s-a concentrat întotdeauna pe discuții cu toate partidele din SUA. Dar el a precizat că este „foarte important pentru mine ca poziția ucraineană să fie auzită”.

Zelenski a spus că acordul asupra mineralelor este acum gata să fie semnat. „Acordul care este pe masă va fi semnat dacă părțile sunt pregătite”, potrivit BBC.

Președintele a insistat, de asemenea, să amintească că Rusia a fost agresorul în conflict și a spus că „nu și-ar dori ca acest război... să fie prezentat într-o lumină nouă, că există două părți în război și este vag cine este agresorul”.

Știrea inițială. Zelenski a spus că liderii europeni lucrează împreună pentru a crea „o bază solidă pentru cooperarea cu America de dragul păcii reale și al securității garantate”.

Președintele ucrainean a remarcat că unitatea europeană a fost „la un nivel extrem de înalt”, nemaivăzut de „mult timp”. De asemenea, el și-a exprimat mulțumirile „tuturor prietenilor și partenerilor noștri” pentru sprijin.

Summitul a avut loc după ce liderii au făcut scut în jurul lui Zelenski, în urma unei confruntări aprinse cu președintele american Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, la Casa Albă, vineri.

Lui Zelenski i s-au alăturat 18 lideri din Europa, Canada și Turcia, inclusiv Sir Keir Starmer, pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și despre modul în care Europa poate sprijini țara. Participanții au convenit patru puncte în sprijinul Ucrainei: continuarea ajutorului militar, Ucraina să fie la masa oricăror discuții despre pace, descurajarea unei viitoare invazii în cazul unui acord de pace și o așa-numită "coaliție a celor dispuși" sau "coaliție a bunăvoinței" care să garanteze pacea în țară.

