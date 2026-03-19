Primarul Londrei, Sadiq Khan, solicită anularea Brexit-ului. Care este poziția Partidului Laburist, la guvernare

Sadiq Khan, primarul Londrei. Foto: Getty Images
Joi, Downing Street a respins apelul primarului Londrei, Sadiq Khan, ca Partidul Laburist să readucă Marea Britanie în Uniunea Europeană.

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Keir Starmer a declarat reporterilor că promisiunile din programul electoral al guvernului de a nu anula Brexit-ul „rămân valabile”.

Primarul laburist al Londrei a declarat pentru ziarul italian La Repubblica că Marea Britanie ar trebui să încerce să reintre în uniunea vamală și în piața unică a UE „în timpul acestei legislaturi” — și apoi să facă presiuni pentru a se alătura din nou blocului în întregime.

„Ar trebui să ne reîntregim în uniunea vamală în timpul acestei legislaturi… ar trebui să ne reîntregim în piața unică. Ar trebui să încercăm să facem acest lucru în timpul acestei legislaturi”, a declarat el pentru ziar.

„Și apoi ar trebui, ca Partid Laburist, să luptăm la următoarele alegeri generale cu un angajament clar în programul electoral: un vot pentru Partidul Laburist înseamnă că ne-am reîntregit în Uniunea Europeană.”

Khan, al cărui oraș, Londra, a votat cu o majoritate covârșitoare pentru rămânerea în UE în 2016, a afirmat că pagubele provocate de Brexit au făcut ca reintegrarea Regatului Unit în blocul comunitar să fie „inevitabilă”.

Însă, întrebat joi despre comentariile primarului, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului a declarat în cadrul unei conferințe de presă obișnuite la Westminster: „Liniile roșii ale guvernului, stabilite în programul electoral, rămân valabile.”

Purtătorul de cuvânt a adăugat că programul electoral este valabil „pe durata mandatului parlamentului” și, când a fost presat cu privire la planurile de viitor, a spus: „Nu vom scrie aici programul electoral pentru următoarele alegeri.”

Khan este cea mai înaltă personalitate din Partidul Laburist care a abordat până acum subiectul reintegrării Regatului Unit în blocul comunitar — problema fiind încă considerată un subiect politic tabu la Westminster.

Aceasta vine după ce marți, cancelarul Rachel Reeves a declarat că Marea Britanie ar trebui să se alinieze la normele UE în domeniile în care este în interesul său economic să o facă.

Guvernul lui Starmer negociază deja un acord agroalimentar, un acord privind tranzacționarea energiei electrice și un acord privind mobilitatea tinerilor cu blocul — precum și consolidarea cooperării în materie de securitate și acțiuni climatice.

Starmer a exclus însă reintegrarea în uniunea vamală a UE, în piața unică sau reintroducerea liberei circulații a persoanelor în cadrul blocului.

Opinia publică britanică s-a îndreptat puternic împotriva Brexitului în aproape un deceniu de la votul din 2016, cel mai recent sondaj realizat de YouGov în această săptămână arătând că 54% dintre britanici susțin reintegrarea în bloc, față de 34% care se opun acestui lucru, iar 12% sunt indeciși.

