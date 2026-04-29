Live TV

Video Atac cu cuțitul în cartierul evreiesc Golders Green din Londra: doi răniți. Un suspect a fost arestat

Data publicării:
London Police At A Demonstration
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Două persoane au fost rănite miercuri, într-un atac cu cuţitul în cartierul londonez Golders Green, în care locuieşte o importantă populaţie evreiască, iar un suspect a fost arestat, anunţă două organizaţii evreieşti britanice, un incident denunţat drept ”foarte îngrijorător” de către premierul britanic Keir Starmer, relatează Politico.

Atenție! Imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

A avut loc un atac cu cuţitul azi (miercuri), la Golders Green. Suspectul a fost arestat”, a anunţat pe X organizţaia evreiască Community Security Trust (CST).

Două victime au fost înjunghiate şi sunt preluate de către Hatzola” un serviciu evreiesc de urgenţă voluntar la Golders Green, a anunţat grupul de supravegherea cartierului, Shomrim North West London.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Bărbatul arestat era înarmat cu un cuţit şi încerca să înjunghie evrei” pe Golders Green road, potrivit grupului.

Suspectul a fost imobilizat la faţa locului de către membri ai Shomrim, iar poliţişti l-au neutralizat” cu un taser şi l-au arestat, precizează aceeaşi sursă.

Premierul britanic Keir Starmer, care participa la interpelări în Parlament, şi-a exprimat îngrijorarea” şia anunţat că o anchetă a poliţiei este în curs”.

Trebuie să ne exprimăm toţi în mod clar hotărârea de a lupta împotriva acestui tip de atac. Am văzut prea multe exemple în ultima vreme”, a declaart liderul laburist, după o serie de incendieri şi tentative de incendieri care au vizat, în ultimele săptămâni, locuri cu legături cu comunitatea evreiască în nord-vestul Londrei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Primarul laburist al Londrei Sadiq Khan a condamnat, la rândul său, un atac înrgozitor împotriva a doi evrei londonezi”.

Această agresiune este ultima dintr-o serie de atacuri recente vizând comunitatea evreaiscă londoneză.

Primul atac a avut loc la sfârşitul lui martie împotriva unor ambulanţe ale Hatzola, urmat de alte atacuri vizând o sinagogă, în cartierul Harrow, şi sediul unei organizaţii de caritate evreieşti.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aceste atacuri nu s-au soldat cu victime, însă îngrijorează comunitatea evreiască.

Poliţia a arestat 25 de persoane în legătură cu aceste atacuri, care au avut loc după lansarea Războiiului din Iran, la 28 februarie, prin atacuri ale Statelor Unite şi Israelluui în Republica islamică.

Motivaţiile individuale ale acestor atacuri nu au fost încă stabilite în mod clar, însă poliţia anchetează cu privire la revendicarea unei grupări proiraniene, Harakat al-Yamin al-Islamiyya (HAYI).

Aceste anchete au fost încredinţate poliţiei antiteroriste, iar Poliţia Londrei şi-a consolidate prezenţa în cartierul Golders Green.

Aceste atacuri au cresuct îngrijorarea comunităţiievreieşti din Regatul Unit, traumatizată de un atac la Marea Sinagogă din Manchester, la 2 octombrie 2025, soldat cu moartea a doi credincioşi evrei şi rănirea gravă a altor trei.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
george simion sustine un discurs
2
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
alexandrin moiseev
3
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
soldați Ucraina
4
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
5
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia...
Suspendare istorică: 13 etape, după ce a "înnebunit" și și-a lovit adversarul cu pumnul în față!
Digi Sport
Suspendare istorică: 13 etape, după ce a "înnebunit" și și-a lovit adversarul cu pumnul în față!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sebastian Sawe
El este primul bărbat care a aleargat un maraton sub două ore. Recordul, stabilit astăzi la Londra
The building in white is recorded as William Shakespeare’s London home
A fost stabilit locul exact unde a fost casa din Londra a lui Shakespeare. Expertă: „Era aproape de locul de muncă”
tineri club dans
Tinerii beau mai puţin, cluburile se reinventează: noul model al distracţiei în Londra
kanye west
Premierul Keir Starmer e „foarte îngrijorat” de prezenţa lui Kanye West la un festival din Marea Britanie
londra
Cât de sigură este Londra? Cum arată o noapte pe străzile uneia dintre cele mai captivante capitale europene
Recomandările redacţiei
gheorghe piperea
Piperea spune că au existat „niște strâmbări din nas” în AUR față de...
BUCURESTI - USR - CONFERINTA - LEGILE EDUCATIEI - 18 APR 2023
Ministrul Economiei: Un PSD condus de Grindeanu dărâmă propriul...
Garnitură de metrou.
„E vremea să mai vină şi norocul”: scumpirea biletelor la metrou...
Regele Charles și Donald Trump
Donald Trump, ironizat de regele Charles într-un discurs la Casa...
Ultimele știri
„De la un război ales la unul de necesitate”. Donald Trump încearcă să evite un acord care ar scoate în evidență eșecurile SUA în Iran
Suporter dinamovist, atacat în trafic de ultrași ai echipei Steaua București. Incidentul, soldat cu accident
William și Catherine au publicat o nouă fotografie cu ocazia aniversării a 15 ani de căsătorie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în mai 2026. Data care îți poate aduce schimbări importante în viață
Cancan
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o...
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul...
Adevărul
Micii perfecți pentru grătar: rețeta veche de peste 100 de ani propusă de Jamila. Secretul care îi face...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scenariu "nebun" după PSG - Bayern 5-4: Luis Enrique, noul antrenor al lui Real Madrid!
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Sam Neill, starul din „Jurassic Park”, spune că nu mai are cancer, după ce chimioterapia nu a mai dat...
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Newsweek
Sute de mii de pensionari pot pierde 2.300 lei la pensie. Legea ce interzice cumulul pensie-salariu, elaborată
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
23 de ani de căsnicie, la fel de îndrăgostiți și azi. Julia Roberts și Danny Moder, întâlnire romantică pe...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte