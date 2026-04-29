Două persoane au fost rănite miercuri, într-un atac cu cuţitul în cartierul londonez Golders Green, în care locuieşte o importantă populaţie evreiască, iar un suspect a fost arestat, anunţă două organizaţii evreieşti britanice, un incident denunţat drept ”foarte îngrijorător” de către premierul britanic Keir Starmer, relatează Politico.

Atenție! Imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

„A avut loc un atac cu cuţitul azi (miercuri), la Golders Green. Suspectul a fost arestat”, a anunţat pe X organizţaia evreiască Community Security Trust (CST).

„Două victime au fost înjunghiate şi sunt preluate de către Hatzola” un serviciu evreiesc de urgenţă voluntar la Golders Green, a anunţat grupul de supravegherea cartierului, Shomrim North West London.

Bărbatul arestat era „înarmat cu un cuţit şi încerca să înjunghie evrei” pe Golders Green road, potrivit grupului.

Suspectul a fost imobilizat la faţa locului de către membri ai Shomrim, iar poliţişti l-au „neutralizat” cu un taser şi l-au arestat, precizează aceeaşi sursă.

Premierul britanic Keir Starmer, care participa la interpelări în Parlament, şi-a exprimat „îngrijorarea” şia anunţat că o „anchetă a poliţiei este în curs”.

„Trebuie să ne exprimăm toţi în mod clar hotărârea de a lupta împotriva acestui tip de atac. Am văzut prea multe exemple în ultima vreme”, a declaart liderul laburist, după o serie de incendieri şi tentative de incendieri care au vizat, în ultimele săptămâni, locuri cu legături cu comunitatea evreiască în nord-vestul Londrei.

Primarul laburist al Londrei Sadiq Khan a condamnat, la rândul său, „un atac înrgozitor împotriva a doi evrei londonezi”.

Această agresiune este ultima dintr-o serie de atacuri recente vizând comunitatea evreaiscă londoneză.

Primul atac a avut loc la sfârşitul lui martie împotriva unor ambulanţe ale Hatzola, urmat de alte atacuri vizând o sinagogă, în cartierul Harrow, şi sediul unei organizaţii de caritate evreieşti.

Aceste atacuri nu s-au soldat cu victime, însă îngrijorează comunitatea evreiască.

Poliţia a arestat 25 de persoane în legătură cu aceste atacuri, care au avut loc după lansarea Războiiului din Iran, la 28 februarie, prin atacuri ale Statelor Unite şi Israelluui în Republica islamică.

Motivaţiile individuale ale acestor atacuri nu au fost încă stabilite în mod clar, însă poliţia anchetează cu privire la revendicarea unei grupări proiraniene, Harakat al-Yamin al-Islamiyya (HAYI).

Aceste anchete au fost încredinţate poliţiei antiteroriste, iar Poliţia Londrei şi-a consolidate prezenţa în cartierul Golders Green.

Aceste atacuri au cresuct îngrijorarea comunităţiievreieşti din Regatul Unit, traumatizată de un atac la Marea Sinagogă din Manchester, la 2 octombrie 2025, soldat cu moartea a doi credincioşi evrei şi rănirea gravă a altor trei.

