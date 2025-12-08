Protest în Grecia față de întârzierea plăților UE. Fermierii au blocat un aeroport, drumuri și puncte de trecere a frontierei

Fermierii greci au închis un aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri și puncte de trecere a frontierei și au aruncat cu pietre în poliție în timpul unei demonstrații naționale organizate luni, declanșată de întârzierile în finanțare, relatează Reuters.

Protestatarii au folosit mii de camioane și tractoare în cel puțin 20 de blocaje din toată țara, potrivit presei locale. Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva unui grup de fermieri protestatari care aruncau cu pietre și au pătruns cu forța pe pista aeroportului Heraklion din Creta, blocând traficul aerian.

Un alt grup, în apropierea aeroportului Chania din Creta, a spart geamurile mașinilor de poliție cu bastoane și pietre. Oficialii poliției au declarat că persoanele implicate au fost identificate și vor fi acuzate.

Fermierii greci se confruntă cu un deficit de 600 de milioane de euro în ajutoarele UE și alte plăți, după un scandal de corupție în care unii fermieri, ajutați de angajați ai statului, au falsificat titlurile de proprietate asupra terenurilor pentru a se califica pentru plăți. Verificările în curs au încetinit plățile ulterioare.

Întârzierile în finanțare survin tocmai în momentul în care fermierii și crescătorii de animale se confruntă cu o epidemie de variolă ovină, care a dus la sacrificarea a sute de mii de oi și capre.

„Nu avem ajutor, schimbările climatice au influențat foarte mult producția, toate acestea pe fondul scandalului (de corupție) – oameni care nu au nimic de-a face cu profesia primesc sume enorme”, a declarat un fermier, Prokopis Bandzis, care a protestat pe insula Lesbos.

„Vreau să se facă dreptate. Cei implicați în subvențiile ilegale trebuie să răspundă pentru (acțiunile lor).”

Premierul Kyriakos Mitsotakis, criticat pentru scandal, a îndemnat fermierii să pună capăt blocajelor și a declarat că guvernul este deschis dialogului. Guvernul a recunoscut întârzierile în efectuarea plăților și s-a angajat să distribuie fermierilor 3,7 miliarde de euro în acest an.

Totuși, protestele continuă. Luni, în nordul țării, fermierii au blocat traficul la punctele de trecere a frontierei Promachonas și Kipi cu Bulgaria și, respectiv, Turcia. Un funcționar vamal de la punctul de control Kipi a declarat că numai autoturismele și camioanele cu mărfuri sensibile au fost autorizate să treacă.

Au fost instalate blocaje rutiere și în sud-vestul și centrul Greciei, unde fermierii au declarat că intenționează să blocheze portul Volos în această săptămână. Sute de fermieri au blocat intrarea în portul Mytilene de pe insula Lesbos.

Editor : A.M.G.