Raport: Costul vieţii afectează drepturile fundamentale ale europenilor. Ce s-a scumpit cel mai mult

Costul ridicat al vieţii afectează drepturile europenilor, conform raportului anual al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) publicat joi, care abordează, de asemenea, intensificarea urii online şi necesitatea unei mai bune integrări a lucrătorilor străini.

„În întreaga UE, oamenii sunt supuşi unei presiuni zilnice din cauza crizei prelungite a costului vieţii”, a declarat Sirpa Rautio, directoarea FRA, citată în raport, potrivit Agerpres.

Preţurile proprietăţilor, în special, au crescut cu 53,4% în întreaga UE între 2015 şi 2024, în timp ce chiriile s-au majorat cu 16,8% în aceeaşi perioadă, conform acestei agenţii cu sediul la Viena.

Conform estimărilor Federaţiei europene a organizaţiilor naţionale care lucrează cu persoanele fără adăpost (FEANTSA), 1.287.000 de persoane erau fără adăpost în UE în 2025.

„Mediul internaţional imprevizibil şi războaiele în curs au repercusiuni chiar aici, pe plan intern - în special asupra sentimentului de securitate şi bunăstare al oamenilor", a spus Sirpa Rautio.

Un alt fenomen: peste o treime dintre persoanele din UE au fost expuse discursurilor de ură online.

UE are legi pentru reglementarea internetului, dar „implementarea acestora a întâmpinat dificultăţi, în special în ceea ce priveşte tragerea la răspundere a principalelor platforme tehnologice şi din cauza unei anumite rezistenţe politice din afara" blocului comunitar, potrivit directoarei.

A treia tendinţă majoră evidenţiată de raport în 2025 este „existenţa unor probleme grave legate de ocuparea forţei de muncă ce afectează lucrătorii din ţări terţe".

„Deşi măsurile de sprijin pentru persoanele care fug de războiul din Ucraina au permis integrarea lor mai rapidă pe piaţa muncii, alţi cetăţeni au avut nevoie de cel puţin cinci ani pentru a atinge rate de ocupare similare", conform FRA.

Persoanele străine aflate în căutarea unui loc de muncă sunt mai des decât restul populaţiei supracalificate pentru posturile pe care le ocupă, discriminate şi expuse exploatării.

Cu toate acestea, UE se confruntă cu o lipsă de forţă de muncă, nereuşind să atragă persoane calificate sau să reţină talentele, conform FRA.

Raportul acoperă toate cele 27 de state membre ale UE, precum şi Albania, Macedonia de Nord şi Serbia.

Editor : M.B.