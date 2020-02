Răsplata oferită de Regina Elisabeta bărbatului care a salvat-o pe prinţesa Anne de la răpire: „Mi s-a părut extraordinar”

Bărbatul care a împiedicat răpirea prinţesei Anne a Marii Britanii în 1974 a dezvăluit că regina Elisabeta a II-a i-a propus să-i plătească ipoteca la casă în semn de recunoştinţă pentru curajul de care a dat dovadă, relatează joi Press Association.



Fostul boxer la categoria grea Ronnie Russell, în prezent în vârstă de 72 de ani, l-a lovit pe Ian Ball de două ori în zona capului, în timp ce acesta din urmă încerca să o răpească pe prinţesa Anna sub ameninţarea armei în Pall Mall, în martie 1974.



Ronnie Russell, care a ieşit din maşină pentru a interveni în momentul producerii incidentului, a primit Medalia George pentru curaj din partea suveranei Marii Britanii care i-a spus: "Medalia este din partea Reginei, dar vreau să-ţi mulţumesc în calitate de mamă a prinţesei Anne", scrie Agerpres.



Ronnie Russell, care în prezent locuieşte în Bristol, s-a hotărât să vândă la licitaţie medalia deoarece are probleme grave de sănătate, după ce a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale, şi încearcă să-şi asigure viitorul.



El a dezvăluit însă cum Regina Elisabeta i-a propus să-i plătească casa din Strood, comitatul Kent, în urma incidentului, în care Ian Ball i-a împuşcat pe şoferul prinţesei, garda ei de corp, un poliţist şi un jurnalist care se afla în zonă, în timp ce încerca să o scoată cu forţa pe prinţesa Anne din maşină înainte de intervenţia lui Russell.



Russell a declarat că, înainte de a primi medalia, a fost vizitat de ofiţeri de poliţie.



"S-au uitat în jurul casei şi au spus 'Oh, este o casă frumoasă' ", a declarat el pentru Daily Mirror. "M-au întrebat dacă am o ipotecă şi am spus: 'Da, da, de ce?' ".



"Ei au spus: 'Ei bine, vă spunem asta un pic mai devreme, însă regina va plăti ipoteca dumneavoastră, ca un cadou pentru ceea ce aţi făcut", a declarat Ronnie Russell.



"Mi s-a părut extraordinar. De fapt, eram aproape să reintru în posesia casei la acea vreme. Aşa că am ieşit câştigat din asta", a mai spus el.



O sursă din palatul regal a declarat pentru The Mirror că darul Reginei ar fi fost plătit din fondurile sale private.



Medalia lui Russell, a căreia valoare este estimată între 15.000 şi 20.000 de lire, va fi scoasă la licitaţie la Dix Noonan Webb la Londra luna viitoare.

