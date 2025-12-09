Live TV

Reguli mai dure pentru românii care vor cetățenie italiană. Ce prevede un nou proiect de lege

Data publicării:
Rome
Piazza di Spagna, Roma. Foto: Profimedia

Italia pregătește reguli mai dure pentru acordarea cetățeniei. Sute de mii de români ar fi vizați, mai ales copiii născuți în Italia. Un proiect de lege prevede un așa-numit „examen de integrare” pentru cei care împlinesc 18 ani.

Legea, dacă va fi adoptată, îi va afecta în primul rând pe copiii din părinți români născuți în Italia. Conform statisticilor, în ultimul deceniu, cel puțin 10.000 de copii români s-au născut pe teritoriul italian în fiecare an. Până acum, ei ar fi putut să ceară cetățenie italiană la 18 ani și să dovedească pur și simplu că au locuit acolo cel puțin 10 ani, lucru relativ ușor de dovedit cu frecvența școlară, de exemplu.

Acum, în schimb, ar urma să dea un examen de „integrare”, în care să dovedească și faptul că știu normele sociale și normele juridice din Italia.

Se înăspresc și condițiile pentru migranți adulți care merg în Italia. Rezidența obligatorie pentru solicitarea cetățeniei crește de la 4 la 8 ani și până la 10 ani pentru extracomunitari.

De asemenea, cetățenia ar putea să fie revocată mult mai ușor în cazul unei condamnări penale de 5 ani, dar și în cazul unei condamnări de 3 ani, dacă vorbim despre infracțiuni care au legătură cu violența de gen. Vor fi sancționate de asemenea și persoanele care fac așa-zisele „infracțiuni culturale”, conform proiectului de lege, care se referă în principal la căsătoriile obligatorii, dar și la maltratarea organelor genitale.

Este o lege care vine din partidul lui Mateo Salvini, care a avut și în trecut acțiuni antimigrație, care au mers chiar până la refuzul acostării unor bărci cu migranți pe teritoriu italian, bărci umanitare, lucru care i-a costat în unele cazuri chiar viața pe acești migranți.

Editor : M.B.

