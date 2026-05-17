România, în topul Europei la creșterea numărului de multimilionari. Averile mari aproape s-au dublat în 5 ani

România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creştere a numărului de multimilionari.

Numărul românilor ultra-bogați aproape s-a dublat în ultimii cinci ani, iar România a urcat pe locul trei în Europa la ritmul de creștere al multimilionarilor, fiind depășită doar de Polonia și Turcia, arată datele Knight Frank.

România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creştere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari urcând cu 93% în perioada 2021–2026, relevă datele analizate de Profit.ro, potrivit News.ro.

Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia, cu o creştere de 94%, şi România cu 93%.

România are în acest an 749 de multimilionari. Este vorba despre persoanele cu o avere netă de minimum 30 de milioane de dolari.

Numărul multimilionarilor din Europa continuă să crească, iar populaţia persoanelor cu averi extrem de mari de pe continent a avansat cu 26% în ultimii cinci ani. Grecia, Cehia şi Portugalia au raportat, de asemenea, creşteri de peste 50%.

Între 2021 şi 2026, în această categorie au intrat încă 37.428 de noi multimilionari, potrivit Wealth Report, realizat de Knight Frank pentru anul curent, citat de Profit.ro.

La nivel global, peste 710.000 de persoane au o avere netă care depăşeşte 30 de milioane de dolari. Dintre acestea, aproximativ 25,8% locuiesc în Europa, unde numărul total al ultra-bogaţilor a ajuns la 183.953 de persoane.

Germania rămâne liderul european detaşat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, cu 27.876, urmat de Franţa, cu 21.528. Nicio altă ţară din Europa nu depăşeşte pragul de 20.000 de multimilionari.

Editor : M.I.

