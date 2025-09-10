Live TV

Video România nu a scăpat de riscul suspendării fondurilor europene. Comisia și Parlamentul European discută situația deficitului

Data publicării:
comisia europeana
Comisia Europeană. Foto: Shutterstock

Riscul ca România să piardă fondurile europene din cauza deficitului bugetar nu a trecut. În ciuda măsurilor fiscale adoptate, Comisia Europeană începe discuțiile cu Parlamentul European privind situația României. Pe 15 octombrie Guvernul are termen limită pentru a prezenta aceste măsuri și pentru ca reprezentanții de la Bruxelles să decidă dacă sunt suficiente. 

Încep discuțiile între Comisia Europeană și Parlamentul European pe tema deficitului României, cel mai mare din Uniunea Europeană. Este o etapă a dialogului structural, o altă etapă din ceea ce înseamnă procesul de suspendare a fondurilor europene pentru România. A fost trimisă o scrisoare pe 28 iulie, în paralel cu măsurile pe care executivul condus de Ilie Bolojan le-a adoptat. 

Primul pachet are măsuri care deja au intrat în vigoare de la 1 august, cum ar fi creșterea TVA la 21% de la 19% sau creșterea accizelor și alte măsuri care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie. 

Urmează decizia Curții Constituționale pentru cel de-al doilea pachet de măsuri, care cuprinde cele cinci componente, printre care reforma pensiilor magistraților sau reforma companiilor de stat cu tăierea indemnizațiilor. 

Primul pachet are un impact estimat la 10 miliarde de lei. Guvernul își propune ca cel de-al doilea pachet cu cele cinci componente să aducă la buget în jur de 5 miliarde de lei. Însă, inițial Guvernul a anunțat că dorește ca în acest an să aducă la buget 30 de miliarde de lei pentru a acoperi gaura bugetară, pentru că avem un angajament de a ne încadra în acest an într-o țintă de deficit de 7%. 

Însă toate semnalele dinspre analiștii economici sunt că vom trece de 8% deficit și asta spun și reprezentanții Coaliției. 

Ministrul de finanțe a transmis că după deciziile agențiilor de rating care au menținut perspectiva, România rămâne pe o traiectorie bună și că aceste măsuri care au fost luate, pe care Guvernul și-a angajat răspunderea, arată către Comisia Europeană responsabilitate și astfel elimină din aceste riscuri de a pierde fondurile europene.  

Pe 15 octombrie România are termen limită pentru a prezenta aceste măsuri și pentru ca reprezentanții de la Bruxelles să decidă dacă sunt destul sau nu, dacă pierdem sau nu fondurile europene. 

Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat miercuri în Parlamentul European că poate nu s-ar fi ajuns la această etapă, dacă Guvernul ar fi avut un dialog mai deschis cu reprezentanții europeni.

„În jurul datei de 15 octombrie, Comisia Europeană va prezenta un nou raport în care va analiza dacă măsurile luate de Guvernul României au fost eficiente și au redus deficitul bugetar. În contextul în care respectivul raport ar fi unul negativ. cu siguranță că discuția între Parlamentul European, Comisie și Consiliu va fi extrem de intensă și există riscul acesta al suspendării fondurilor. 

Reprezentanții României trebuiau să discute clar cu Comisia Europeană pentru a evita începerea acestui proces sau măcar să încercăm să-l întârziem și invita Ministerul Finanțelor de îndată să vină la Bruxelles pentru a dialoga inclusiv cu reprezentanții Parlamentului European din acele comisii de specialitate, a explica situația din România și de a prezenta un raport amănunțit cu privire la pachetele fiscale”, mai afirmă Negrescu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
MIG 29 Azerbaidjan
3
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
drone polonia
4
Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona militara
România, vulnerabilă în fața dronelor: avem lege, dar nu și norme de...
Screenshot 2025-09-10 at 13.07.40
Când se va termina criza bugetară, potrivit lui Nicușor Dan. Mesajul...
Waving flag of Nato
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia...
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Alexandru Bălan, fostul adjunct al SIS acuzat de DIICOT că ar fi...
Ultimele știri
„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar
Soluția preferată de suedezi pentru a renunța la fumat a dat rezultate impresionante. Alternative pentru un viitor fără fum
Drone rusești în Polonia: întrebarea crucială la care trebuie să răspundă NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
deseuri, gunoi, fast fashion, textile
UE a adoptat o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor din fast fashion. Ce prevede noul regulament
Maia Sandu cu mâna la piept
Maia Sandu dezvăluie, într-un discurs istoric în Parlamentul European, modul în care Putin vrea să pună mâna pe Republica Moldova
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Sporuri mai mici pentru cei care lucrează cu fonduri europene. Care sunt noile criterii în funcție de care vor fi plătiți bugetarii
Trump Hosts Netanyahu of Israel for Dinner
Donald Trump, reacție pe Truth Social la amenda dată de Bruxelles gigantului Google. Cu ce amenință președintele SUA
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
UE amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive”, în plin conflict comercial cu SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect
Digi FM
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe...
Digi Sport
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Jennifer Aniston, imaginea prin care confirmă relația cu Jim Curtis. Fanii au reacționat: „Meriți să fii...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea