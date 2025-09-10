Riscul ca România să piardă fondurile europene din cauza deficitului bugetar nu a trecut. În ciuda măsurilor fiscale adoptate, Comisia Europeană începe discuțiile cu Parlamentul European privind situația României. Pe 15 octombrie Guvernul are termen limită pentru a prezenta aceste măsuri și pentru ca reprezentanții de la Bruxelles să decidă dacă sunt suficiente.

Încep discuțiile între Comisia Europeană și Parlamentul European pe tema deficitului României, cel mai mare din Uniunea Europeană. Este o etapă a dialogului structural, o altă etapă din ceea ce înseamnă procesul de suspendare a fondurilor europene pentru România. A fost trimisă o scrisoare pe 28 iulie, în paralel cu măsurile pe care executivul condus de Ilie Bolojan le-a adoptat.

Primul pachet are măsuri care deja au intrat în vigoare de la 1 august, cum ar fi creșterea TVA la 21% de la 19% sau creșterea accizelor și alte măsuri care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie.

Urmează decizia Curții Constituționale pentru cel de-al doilea pachet de măsuri, care cuprinde cele cinci componente, printre care reforma pensiilor magistraților sau reforma companiilor de stat cu tăierea indemnizațiilor.

Primul pachet are un impact estimat la 10 miliarde de lei. Guvernul își propune ca cel de-al doilea pachet cu cele cinci componente să aducă la buget în jur de 5 miliarde de lei. Însă, inițial Guvernul a anunțat că dorește ca în acest an să aducă la buget 30 de miliarde de lei pentru a acoperi gaura bugetară, pentru că avem un angajament de a ne încadra în acest an într-o țintă de deficit de 7%.

Însă toate semnalele dinspre analiștii economici sunt că vom trece de 8% deficit și asta spun și reprezentanții Coaliției.

Ministrul de finanțe a transmis că după deciziile agențiilor de rating care au menținut perspectiva, România rămâne pe o traiectorie bună și că aceste măsuri care au fost luate, pe care Guvernul și-a angajat răspunderea, arată către Comisia Europeană responsabilitate și astfel elimină din aceste riscuri de a pierde fondurile europene.

Pe 15 octombrie România are termen limită pentru a prezenta aceste măsuri și pentru ca reprezentanții de la Bruxelles să decidă dacă sunt destul sau nu, dacă pierdem sau nu fondurile europene.

Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat miercuri în Parlamentul European că poate nu s-ar fi ajuns la această etapă, dacă Guvernul ar fi avut un dialog mai deschis cu reprezentanții europeni.

„În jurul datei de 15 octombrie, Comisia Europeană va prezenta un nou raport în care va analiza dacă măsurile luate de Guvernul României au fost eficiente și au redus deficitul bugetar. În contextul în care respectivul raport ar fi unul negativ. cu siguranță că discuția între Parlamentul European, Comisie și Consiliu va fi extrem de intensă și există riscul acesta al suspendării fondurilor.

Reprezentanții României trebuiau să discute clar cu Comisia Europeană pentru a evita începerea acestui proces sau măcar să încercăm să-l întârziem și invita Ministerul Finanțelor de îndată să vină la Bruxelles pentru a dialoga inclusiv cu reprezentanții Parlamentului European din acele comisii de specialitate, a explica situația din România și de a prezenta un raport amănunțit cu privire la pachetele fiscale”, mai afirmă Negrescu.

