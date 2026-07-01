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Josep Borrell acuză Comisia Europeană că a creat „o adevărată harababură” în politica externă: „Nu vorbește în numele UE”

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Josep Borrell. Foto: Profimedia Images
Josep Borrell. Foto: Profimedia Images
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Din articol
În centrul criticilor

Fostul șef al politicii externe a UE, Josep Borrell, a formulat cea mai dură critică publică de până acum la adresa rolului tot mai important al Comisiei Europene în domeniul diplomației și al apărării, susținând că aceasta își depășește competențele prevăzute de tratate și creează confuzie cu privire la cine vorbește în numele Europei pe scena internațională. Într-un interviu acordat Politico, Borrell a afirmat că suprapunerea tot mai mare a rolurilor Comisiei și ale Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) - brațul diplomatic al UE, pe care l-a condus din 2019 până la sfârșitul anului 2024 - a creat „o adevărată harababură” în cadrul mecanismului de politică externă al blocului. „Comisia nu vorbește în numele Uniunii Europene; Comisia reprezintă doar Comisia”, a spus Borrell.

Aceste comentarii reprezintă cea mai clară mustrare publică de până acum din partea unui fost diplomat de vârf al UE cu privire la o luptă instituțională de lungă durată care a mocnit sub președinția Ursulei von der Leyen. În timp ce oficialii actuali și foști s-au plâns în privat că Comisia și-a extins constant amprenta diplomatică, Borrell este primul fost înalt reprezentant care susține atât de direct că ramura executivă a UE, gardianul tratatelor, a depășit de fapt limita stabilită de legislația UE.

Politician cu o vastă experiență, a cărui carieră a inclus funcții precum cea de ministru de externe al Spaniei și de președinte al Parlamentului European, Borrell l-a precedat pe Kaja Kallas în fruntea SEAE. Precum Kallas, și el a intrat în conflict cu von der Leyen. Borrell nu s-a ferit aproape niciodată să-și exprime opiniile fără menajamente. El a fost adesea un critic deschis al Israelului, acuzându-l de genocid și de „desfășurarea celei mai ample operațiuni de curățare etnică de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”.

Atitudinea de apropiere a Comisiei față de Israel continuă să-l irite pe Borrell. El a dat ca exemplu pe comisarul pentru regiunea mediteraneană, Dubravka Šuica, care săptămâna trecută s-a întâlnit cu oficiali israelieni la doar câteva zile după ce ministrul de externe Gideon Sa’ar a rupt legăturile cu Kallas, pe fondul unor informații conform cărora aceasta ar fi comparat tratamentul aplicat de Israel palestinienilor cu cel din Africa de Sud din perioada apartheidului.

Acest lucru, a afirmat Borrell, demonstrează că Comisia își depășește atribuțiile și intră în competența SEAE:

Cu ce autoritate se deplasează un comisar în Israel pentru a afirma că UE și Israelul se iubesc reciproc și sunt de acord și sărbătoresc rolul Israelului în procesul de pace și stabilitate, când, în același timp, Înaltul Reprezentant al UE pentru politica externă este interzis de Israel?

El a citat tratatul UE, care prevede că Comisia „asigură reprezentarea externă a Uniunii”, dar „cu excepția politicii externe și de securitate comune”.

Pentru Borrell, există o distincție clară între dimensiunea externă a politicilor UE, de care se ocupă Comisia, și politica externă a UE, care se află în mâinile capitalelor naționale.

„Desigur, Comisia are politici care au o dimensiune externă”, a spus el. „Dar asta este una, iar alta este să pretinzi că stabilești și definești poziția Uniunii în războiul împotriva Iranului, sau în conflictul israeliano-palestinian și în alte conflicte din Orientul Mijlociu. Asta nu înseamnă relații externe. Asta înseamnă politică externă… dacă vrei să stabilești o poziție comună de politică externă, atunci adresează-te Consiliului”, unde țările membre au competență în materie de politică externă.

În centrul criticilor

Borrell nu era străin de critici pe durata mandatului său de înalt reprezentant - titlul oficial al celui mai înalt diplomat al UE - inclusiv după o vizită controversată la Moscova în 2021, când nu a reușit să-i țină piept lui Serghei Lavrov atunci când ministrul rus de externe i-a acuzat pe liderii UE că au mințit în legătură cu otrăvirea liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi.

Și, precum Kallas, Borrell a avut adesea o relație dificilă cu von der Leyen. Socialistul spaniol a adoptat frecvent o poziție critică față de Israel, în timp ce criticii o acuza pe președinta conservatoare germană a Comisiei că era prea strâns aliniată cu Tel Avivul.

„Nu a fost ușor, dar am încercat să gestionăm situația”, a spus el.

El și-a amintit cum, în 2021, von der Leyen și președintele american de atunci, Joe Biden, au lansat Consiliul UE-SUA pentru comerț și tehnologie, un forum pentru coordonarea transatlantică în domeniul comerțului și al tehnologiei.

„Din partea Statelor Unite, reuniunea a fost prezidată de secretarul de stat Antony Blinken. Din partea Uniunii Europene, însă, înaltul reprezentant nici măcar nu era membru.”

Pentru Borrell, aceeași tensiune instituțională se manifestă acum și în politica de apărare.

Dacă aș fi astăzi înaltul reprezentant și aș sta la o masă la care cineva ar spune: «Voi construi Uniunea Europeană a Apărării», m-aș simți puțin incomod

Asta pentru că, în opinia sa, Comisia își depășește rolul și în domeniul apărării, care, la fel ca afacerile externe, ține de competența statelor membre.
În 2024, von der Leyen l-a numit pe primul comisar pentru apărare din istorie, fostul prim-ministru lituanian Andrius Kubilius. În scrisoarea de misiune, ea i-a încredințat sarcina de a construi o Uniune Europeană a Apărării.

Aceasta este o dovadă suplimentară că Comisia „și-a extins în mod clar voința de a fi cea care conduce politica externă și de securitate”, a spus Borrell.

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În teorie, Kubilius este „doar un comisar pentru industria apărării”, ceea ce este în conformitate cu competențele Comisiei în ceea ce privește politici precum reglementarea pieței. Dar „se pare că nu este așa”, a spus el, referindu-se la misiunea lui Kubilius de a înființa o Uniune Europeană a Apărării.

„Aceasta este sarcina pe care tratatul o atribuie Înaltului Reprezentant”, a spus el, subliniind asemănările dintre o Uniune Europeană a Apărării și Politica Comună de Securitate și Apărare, cadrul existent al UE pentru apărare și gestionarea crizelor.

„Dacă începi să construiești acest cadru instituțional, conflictul apare, este inevitabil”, a spus el, susținând că sistemul „trebuie clarificat”.
Ceea ce trebuie făcut este ca „politica de apărare să fie o politică interguvernamentală. Pentru că aceasta este realitatea. Comisia nu poate pretinde că este un fel de Pentagon din umbră.”

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Editor : C.A.

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