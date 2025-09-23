România și alte șase țări UE participă la dezbaterea privind „zidul de drone”. Slovacia și Ungaria, excluse de la discuțiile inițiale

Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la o videoconferință la nivel înalt privind propunerea de „zid de drone” de-a lungul frontierei estice a UE, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, pentru Suspilne.

La reuniunea din 26 septembrie, convocată de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, vor participa reprezentanți din șapte state membre ale UE – Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Polonia, România și Bulgaria – împreună cu Ucraina.

Ungaria și Slovacia, singurele țări vecine ale Ucrainei din UE excluse din discuții, au menținut relații strânse cu Rusia de la începutul invaziei sale pe scară largă și s-au opus frecvent unor acțiuni mai ferme ale UE împotriva Moscovei.

Potrivit lui Regnier, reuniunea se va concentra pe evaluarea capacităților și nevoilor țărilor participante, cu scopul de a determina pașii următori „în strânsă cooperare cu Ucraina și alte state membre”.

Regnier a adăugat că formatul ar putea fi extins în viitor.

Discuțiile urmează mai multor incidente care au implicat vehicule aeriene fără pilot rusești, inclusiv încălcări ale spațiului aerian românesc și drone doborâte deasupra Poloniei, care au accentuat preocupările de securitate de-a lungul flancului estic al UE.

Citește și

Cum arată lista de achiziții militare ale Germaniei, de 80 de miliarde de euro, și de ce armele americane ocupă doar un loc simbolic

Articolul 4

Ca răspuns la incursiune, Polonia a activat articolul 4 al NATO, iar NATO a lansat misiunea Eastern Sentry, menită să limiteze capacitatea Rusiei de a interfera în spațiul aerian al membrilor alianței.

În cadrul misiunii, Cehia va furniza elicoptere Mi-171S, Regatul Unit va furniza avioane de vânătoare Typhoon, Danemarca va contribui cu două avioane F-16 și o fregată de luptă antiaeriană, Franța va contribui cu trei avioane Rafale, iar Germania va contribui cu patru avioane Eurofighter.

Editor : Sebastian Eduard