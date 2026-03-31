Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în ziua 32. Președintele american Donald Trump a lansat luni, 30 martie, noi amenințări, susținând că va ataca infrastructura energetică civilă a Iranului, dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz. Totodată, Casa Albă a insistat în aceeași zi că negocierile cu Iranul sunt în curs și evoluează în mod pozitiv. De cealaltă parte, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa are condiții pentru încetarea războiului: „Orice decizie privind încetarea războiului va fi luată numai ținând seama de toate condițiile enunțate și în cadrul asigurării demnității, securității și intereselor marii națiuni iraniene”.

Mii de susținători ai guvernului s-au adunat în orașul Karaj din Iran

ACTUALIZARE 08:10 Mii de iranieni au mărșăluit în orașul Karaj pentru a-și exprima sprijinul față de guvern și armată, potrivit Press TV.

Un clip video publicat de un post de televiziune a arătat oameni fluturând steaguri și scandând sloganul „Curaj, curaj!”, în timp ce mărșăluiau prin orașul situat la vest de capitala iraniană, Teheran.

Mitingul a avut loc la o zi după ce au fost semnalate întreruperi de curent pe scară largă în Karaj și în provincia Alborz, în urma unei greve care a afectat o substație electrică.

Demonstrații similare au avut loc și în Teheran, precum și în orașul Ardabil, din nord-vestul țării, luni seara, potrivit presei de stat.

SUA au „aruncat bombe anti-buncăre” asupra orașului Isfahan din Iran

ACTUALIZARE 08:05 Un oficial american a declarat pentru The Wall Street Journal că armata a lovit un depozit mare de muniție din Isfahan cu bombe anti-buncăre de 2.000 de livre (907 kg) și că în cadrul atacului a fost utilizat un număr mare de „muniții penetrante”.

Relatarea a apărut după ce Trump a postat un videoclip fără descriere cu explozii uriașe în Isfahan.

Hezbollah revendică un atac cu drone asupra sistemului israelian de apărare aeriană

ACTUALIZARE 08:00 Gruparea armată libaneză afirmă că luptătorii săi au atacat un sistem israelian de apărare aeriană din localitatea Ma’alot-Tarshiha la ora 3 dimineața (00:00 GMT) cu un „roi de drone de atac”.

Acesta este al treilea atac anunțat de Hezbollah în această dimineață, scrie Al Jazeera.

Țările din Golf fac apel la încetarea războiului, dar „toate semnalele indică o escaladare a conflictului”

ACTUALIZARE 07:55 Autoritățile din Dubai declară că evaluează pagubele în urma atacului asupra petrolierului kuweitian. Compania petrolieră kuweitiană a precizat că acest petrolier, Al Salmi, era încărcat la capacitate maximă. Este o navă uriașă, cu o capacitate de 2 miliarde de barili. În cazul unei scurgeri de petrol, consecințele asupra mediului ar putea fi catastrofale.

Am asistat la numeroase atacuri în întreaga regiune a Golfului în ultimele câteva ore. Arabia Saudită a declarat că a interceptat opt rachete balistice și că șase case au fost avariate în urma acestor interceptări. În Emiratele Arabe Unite, patru persoane au suferit răni ușoare în zona Al Badaa din Dubai. Iar Qatarul, Kuweitul și Bahrainul au anunțat toate că au fost atacate peste noapte și că au interceptat rachete și drone.

Toată lumea din Golful Persic, toți oficialii de aici, au cerut dezamorsarea conflictului, o cale diplomatică pentru a pune capăt acestui război cât mai curând posibil, dar toate semnalele indică o escaladare., scrie Al Jazeera.

Există informații privind o posibilă operațiune terestră a SUA, în timp ce Houthiții din Yemen s-au implicat acum, rapoartele sugerând că aceștia iau în considerare închiderea Strâmtorii Bab al-Mandeb din Marea Roșie.

Armata israeliană lansează o amenințare contradictorie la adresa locuitorilor unui cartier din Teheran

ACTUALIZARE 07:50 Armata israeliană a lansat o amenințare la adresa locuitorilor din cartierul Vardavard, situat la periferia vestică a Teheranului, avertizându-i cu privire la un atac israelian iminent în următoarele patru ore.

Amenințarea, care a fost emisă pe contul Farsi X al armatei israeliene în jurul orei 6 dimineața la Teheran (2 dimineața GMT), a avertizat oamenii să „rămână în casele lor și să nu părăsească zona în următoarele patru ore”, spunându-le totodată să „se abțină strict de la a se apropia de această zonă”.

De remarcat este faptul că marea majoritate a populației din Iran nu are acces la internet din cauza blocării continue a rețelei, ceea ce face neclar modul în care oamenii ar putea vedea avertismentul.

Pentagonul va ţine marţi o conferinţă de presă privind războiul din Iran

ACTUALIZARE 07:45 Pentagonul urmează să organizeze marţi dimineaţă o conferinţă de presă privind războiul din Iran – prima de acest fel din ultimele aproape două săptămâni, anunţă CNN, preluat de News.ro.

Conferinţa de presă de marţi, susţinută de secretarul Apărării Pete Hegseth şi de şeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, este programată pentru ora 8:00 (ora de pe Coasta de Est).

Cei doi au ţinut ultima conferinţă de presă publică privind efortul de război pe 19 martie. Au avut loc în total şase conferinţe de presă ale Pentagonului de la începerea atacurilor din Iran, pe 28 februarie.

În timpul războaielor anterioare din Orientul Mijlociu, în special în primele etape, oficialii militari americani au respectat un program regulat de conferinţe de presă şi au oferit adesea actualizări zilnice.

Administraţia Trump a optat pentru mai puţine conferinţe de presă şi a umplut sala de conferinţe cu personalităţi media deschis partizane, provenind din mass-media de dreapta şi pro-Trump.

Sabrina Singh, adjunctă a secretarului de presă al Pentagonului în timpul administraţiei Biden, a declarat că briefingurile din timpul războiului „au ţinut poporul american la curent, au asigurat transparenţa deciziilor şi au garantat responsabilitatea”.

„Este o pierdere faptul că nu mai avem parte de ele – publicul rămâne cu mai multe întrebări decât răspunsuri”, a declarat Singh, acum comentatoare de afaceri internaţionale la CNN, pe X.

Pieţele petrolului din Europa şi Africa se tensionează, pe măsură ce Asia cumpără tot mai mult ţiţei

ACTUALIZARE 07:40 Pieţele petrolului din Europa şi Africa devin tot mai tensionate, unele diferenţe de preţ atingând niveluri record, pe fondul cererii în creştere din Asia şi al perturbărilor provocate de războiul cu Iranul, potrivit unei analize Reuters publicate luni, preluată de News.ro.

Pe măsură ce se apropie sezonul de vârf al cererii din timpul verii, statele asiatice caută noi surse de aprovizionare pentru a compensa lipsurile provocate de blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, conflictul intrând acum în a cincea săptămână.

Războiul a dus la oprirea a cel puţin 10 milioane de barili de petrol pe zi din Orientul Mijlociu, din cauza închiderii de facto a strâmtorii şi a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Iran şi din alte state din Golf. Acest volum reprezintă cel puţin 10% din consumul global zilnic de petrol.

Asia este regiunea cea mai afectată de perturbările din sectorul petrolului şi gazelor, deoarece este cel mai mare importator de petrol din lume şi depinde în mare măsură de aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

Preţurile de referinţă din regiune au urcat la niveluri record. Indicatorul Dubai, folosit pentru petrolul din Orientul Mijlociu, a atins pe 23 martie un maxim istoric de 169,75 dolari pe baril, depăşind precedentul record al contractelor Brent din 2008, de 147,50 dolari pe baril.

Semnele de înăsprire a pieţei sunt vizibile şi în Europa. Petrolul Forties din Marea Nordului a ajuns vineri la un premiu de 7,20 dolari pe baril faţă de Brentul fizic, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, potrivit datelor LSEG.

Pieţele financiare legate de preţul petrolului din Marea Nordului arată aceeaşi tendinţă. Diferenţa dintre contractele Brent pe termen scurt şi cele pentru livrare peste şase săptămâni a atins pe 27 martie un record de 12,35 dolari pe baril, semn că disponibilitatea petrolului pe termen scurt este tot mai limitată.

Iranul neagă existența unor discuții cu SUA și critică dur cererile „fără șanse de reușită”

ACTUALIZARE 07:30 Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a declarat că nu au loc negocieri cu SUA, lucru pe care iranienii îl repetă în fiecare zi, în ciuda afirmațiilor americanilor potrivit cărora discuțiile sunt în curs și avansează, ba chiar că iranienii ar fi acceptat majoritatea celor 15 puncte ale unui plan al SUA, relatează Al Jazeera.

Iranienii afirmă că are loc un schimb de mesaje prin intermediari și că sunt acum la curent cu cele 15 puncte, dar consideră că acestea sunt nerealiste. Ei consideră că aceste cereri extreme. Iranul nu le poate accepta, deoarece compromit integritatea națională și suveranitatea țării și includ solicitări de renunțare la programul său nuclear și la Strâmtoarea Ormuz.

Pe de altă parte, americanii privesc cele cinci cereri prezentate de Iran în aceeași lumină, deoarece acestea includ, de exemplu, solicitări ca SUA să-și închidă bazele militare din regiunea Golfului.

Așadar, există o prăpastie uriașă între cele două părți, iar iranienii afirmă că accentul lor nu se pune pe aceste negocieri, ci mai degrabă pe apărarea națiunii lor. De aceea au lansat val după val de rachete și drone asupra Israelului și a altor ținte din regiune.

Astăzi, au anunțat un al 87-lea val și au declarat că acesta a fost condus de Marina iraniană. Acesta este un mesaj adresat americanilor, în special lui Trump, care a afirmat că marina iraniană a fost complet distrusă în primele zile ale războiului, comentează Al Jazeera.

Patru moduri în care ar putea riposta Iranul dacă Trump invadează insula Kharg

ACTUALIZARE 07:25 Concentrarea de trupe americane în Orientul Mijlociu a dat naștere la speculații privind un posibil atac terestru asupra Iranului, cu ochii ațintiți asupra depozitului vital de petrol de pe insula Kharg, despre care a vorbit chiar și președintele Donald Trump. Un eventual atac asupra acestui punct sensibil ar putea fi însă contracarat în mai multe moduri de armata iraniană, scrie The Hill într-o analiză.

Patru soldați israelieni, uciși și doi răniți, într-un conflict cu Hezbollah în sudul Libanului — IDF

ACTUALIZARE 07:15 Patru soldați ai IDF au fost uciși și alți doi au fost răniți ieri într-un conflict cu Hezbollah în sudul Libanului, a anunțat armata.

Toți au servit în Unitatea de Recunoaștere a Brigăzii Nahal.

În plus, un soldat a fost rănit grav, iar un rezervist a suferit răni moderate în urma incidentului.

Conform unei anchete a IDF privind incidentul, în timpul operațiunilor din sectorul vestic al sudului Libanului, ieri, în jurul orei 18:30, trupele Unității de Recunoaștere Nahal au identificat o celulă de militanți Hezbollah.

Soldații au schimbat focuri cu militanții Hezbollah de la distanță mică, lovind pe mai mulți dintre ei, a constatat armata.

În timp ce soldații răniți erau evacuați de la locul schimbului de focuri, membrii Hezbollah au lansat o rachetă antitanc asupra trupelor.

IDF afirmă că a ripostat cu foc de artilerie și lovituri aeriene împotriva membrilor Hezbollah din zonă.

Economia globală e aruncată în haos, după o lună de război în Iran

ACTUALIZARE 07:05 Războiul declanșat SUA și Israel împotriva Iranului durează deja de o lună. În 30 de zile, războiul, care nu dă semne că s-ar opri, a dat peste cap economia globală. Totul, de la prețurile petrolului la inflație și la zborurile cu avionul, afectează consumatorii de pretutindeni, relatează Business Insider.



Trump, „dispus să pună capăt războiului fără a redeschide Strâmtoarea Ormuz”

ACTUALIZARE 06:55 The Wall Street Journal, citând surse oficiale americane, relatează că Trump le-a spus consilierilor săi că este dispus să pună capăt războiului cu Iranul chiar dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă.

WSJ a relatat că Trump și consilierii săi au ajuns în ultimele zile la concluzia că o misiune de redeschidere a strâmtorii ar prelungi conflictul dincolo de termenul stabilit de președinte, de patru până la șase săptămâni.

Trump a decis că SUA ar trebui să-și atingă obiectivele principale de a paraliza marina iraniană și stocurile sale de rachete și de a reduce intensitatea luptelor, potrivit WSJ.

Dacă acest demers eșuează, Washingtonul ar face presiuni asupra aliaților din Europa și din Golf pentru a prelua inițiativa în redeschiderea strâmtorii, au declarat oficialii citați de WSJ.

Pe de altă parte, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat postului de televiziune american Newsmax că nu doreşte să „stabilească un calendar” pentru momentul în care se va încheia războiul cu Iranul, dar a dat asigurări că războiul „a depăşit cu siguranţă jumătatea” şi că Republica Islamică Iran va ajunge în cele din urmă să „se prăbuşească din interior”, relatează AFP, preluată de News.ro.

„Cred că acest regim se va prăbuşi din interior. Dar, pentru moment, ceea ce facem este pur şi simplu să le afectăm capacitatea militară, capacitatea balistică, capacitatea nucleară şi, de asemenea, să-i slăbim din interior”, a declarat Benjamin Netanyahu pentru postul de televiziune conservator Newsmax.

Premierul israelian a estimat, de asemenea, că a atins mai mult de jumătate dintre obiectivele sale de război împotriva Iranului, fără a se pronunţa însă asupra unui calendar mai precis.

„Jumătatea drumului este clar depăşită. Dar nu vreau să stabilesc un calendar”, a spus partenerul lui Donald Trump în a 31-a zi a războiului împotriva Iranului, precizând că vorbeşte „în termeni de misiuni, şi nu neapărat în termeni de durată”.

Liban: Reuniune de urgenţă marţi la ONU după moartea a trei membri ai Căştilor Albastre

ACTUALIZARE 06:50 Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească de urgenţă marţi după decesul a trei membri indonezieni ai Căştilor Albastre în sudul Libanului, zonă de confruntări între Israel şi mişcarea pro-iraniană Hezbollah, notează AFP, preluată de Agerpres.



Franţa a solicitat convocarea acestei reuniuni, care va începe la ora 10:00 (14:00 GMT), în timp ce Israelul a ordonat armatei sale să extindă "zona de securitate" din Liban unde efectuează atacuri aeriene masive şi o incursiune terestră în adâncime.



Misiunea de pace a ONU în Liban (UNIFIL) a afirmat că anchetează după ce doi soldaţi indonezieni au fost ucişi "de o explozie de origine necunoscută care le-a distrus vehiculul în apropiere de Bani Hayyan", la frontieră. Alţi doi au fost răniţi, conform comunicatului său de luni.



UNIFIL, prezentă în sudul Libanului din 1978, data primei invazii israeliene, anunţase anterior moartea unui membru al Căştilor Albastre de aceeaşi naţionalitate duminică în circumstanţe similare la frontiera cu Israelul.



Armata israeliană a declarat, de asemenea, marţi că anchetează asupra acestor incidente, îndemnând opinia publică "să nu presupună" că ea este responsabilă.



"Aceste incidente sunt examinate amănunţit pentru a clarifica circumstanţele şi a stabili dacă au rezultat din activitatea Hezbollah sau a armatei israeliene", a declarat armata pe Telegram.



Hezbollah, la rândul său, a revendicat în comunicate responsabilitatea pentru atacurile împotriva poziţiilor israeliene din sudul Libanului şi a afirmat că a lansat rachete împotriva unei baze a serviciilor de informaţii din suburbiile oraşului Tel Aviv.

Explozii puternice în urma unui val de atacuri care au vizat orașul Isfahan din Iran

ACTUALIZARE 06:45 În jurul miezului nopții au fost semnalate mai multe explozii puternice în Isfahan. Dintr-o înregistrare video pe care președintele Trump a postat-o pe platforma sa Truth Social, pare să fie vorba de lovituri de amploare.

Mai multe locuri din Isfahan, nu doar orașul în sine, ci și alte orașe din provincie, au fost lovite de această serie de atacuri.

Separat, opt persoane au fost ucise într-un atac asupra unei nave de marfă lângă insula Qeshm, nu departe de Strâmtoarea Ormuz.

Patru persoane, rănite în Dubai, în urma căderii unor „resturi” provocate de apărarea antiaeriană

ACTUALIZARE 06:40 „Autoritățile din Dubai au intervenit în urma unui incendiu izbucnit într-o casă abandonată din Al Badaa, provocat de resturi rezultate în urma unei interceptări a apărării antiaeriene”, a anunțat marți dimineață biroul de presă din Dubai, fără a preciza originea resturilor.

„Au fost semnalate patru persoane cu răni ușoare printre indivizii care se aflau în apropierea casei”, adaugă biroul în comunicatul său.

Un petrolier kuweitian a fost ținta unui atac iranian într-un port din Dubai

ACTUALIZARE 06:25 Iranul a lansat un atac „direct și răuvoitor” împotriva unui petrolier sub pavilion kuweitian în portul din Dubai, din Emiratele Arabe Unite, a relatat marți dimineață agenția de presă kuweitiană KUNA.

Nava Al-Salmi „era încărcată la capacitate maximă în momentul incidentului. Atacul a provocat daune materiale la corpul navei și un incendiu la bord, existând riscul unei scurgeri de petrol în apele din jur”, a scris agenția, citând compania petrolieră națională Kuwait Petroleum Corporation. Nu au existat victime, potrivit aceleiași surse.

Autoritățile emiratului au confirmat că un petrolier kuweitian a fost ținta unei drone în apele din Dubai, ceea ce a provocat un incendiu. O echipă de intervenție a reușit în cele din urmă să stingă incendiul, au anunțat acestea la puțin peste două ore după primul lor mesaj pe X. Cei 24 de membri ai echipajului navei sunt în siguranță, a adăugat biroul de presă din Dubai.

De asemenea, marți dimineață, armata din Kuweit a declarat pe X că răspunde la atacuri cu drone și rachete în țară.

Explozii pe cerul Ierusalimului, alertă de rachete

ACTUALIZARE 06:10 Corespondentul Le Monde la Ierusalim semnalează o serie de explozii, după o alertă care avertiza asupra lansării de rachete din Iran și activarea sistemelor antirachetă.

Armata israeliană a confirmat că încearcă să intercepteze rachetele lansate din Iran, înainte de a ridica alerta după câteva minute.

Un jurnalist al AFP a auzit marţi cel puţin 10 explozii deasupra Ierusalimului după ce armata israeliană a raportat că încearcă să intercepteze rachete lansate din Iran.



"Armata israeliană a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian. Sistemele de apărare sunt în acţiune pentru a intercepta această ameninţare", a declarat armata pe Telegram, înainte de a ridica alerta câteva minute mai târziu.

Postul public de radio și televiziune iranian IRIB a anunțat, la rândul său, lansarea de rachete în direcția Israelului.

Explozii și întreruperi de curent în Teheran, potrivit mass-media

ACTUALIZARE 06:00 Agenția de presă iraniană Fars a menționat, marți dimineață, „mai multe explozii” și întreruperi de curent „în anumite zone” din Teheran. Agenția Tasnim a menționat explozii auzite în estul și vestul capitalei, precum și perturbări în alimentarea cu energie electrică în est, înainte de a afirma că o substație a unei centrale electrice a fost lovită.

Cu puțin timp înainte, armata israeliană îi îndemnase pe locuitorii unui cartier rezidențial din Teheran să rămână la adăpost în anticiparea unui atac care viza „o infrastructură militară”.

Știrea inițială

SUA

Președintele SUA, Donald Trump, ar fi interesat ca țările arabe să plătească Statelor Unite costurile războiului din Iran, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă, relatează Times of Israel.

Un jurnalist prezent la conferință a amintit că statele arabe au contribuit la acoperirea unei părți importante din costurile suportate de SUA în timpul Războiului din Golf din anii 1990 și a întrebat dacă Statele Unite ar dori ca acest lucru să se repete.

„Este ceva ce președintele ar fi destul de interesat să le ceară să facă”, a răspuns Leavitt. „Nu voi anticipa ce va spune el în această privință, dar cu siguranță este o idee pe care știu că o are și despre care cred că veți auzi mai multe de la el”, a adăugat ea.

Totodată, Casa Albă a insistat că negocierile cu Iranul sunt în curs și evoluează în mod pozitiv, în ciuda declarațiilor contrare venite de la Teheran, conform aceleiași surse citate.

Reiterând succesele militare ale SUA împotriva Iranului, printre care se numără distrugerea a 70% din instalațiile de producție de rachete, drone și echipamente navale, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat: „Nu este o surpriză că observăm cum elementele rămase ale regimului devin din ce în ce mai dornice să pună capăt distrugerilor și să se așeze la masa negocierilor cât încă mai pot.”

„În ciuda tuturor declarațiilor publice ale regimului și a relatărilor false, discuțiile continuă și decurg bine”, a spus Leavitt. „Ceea ce se spune în public este cu totul diferit de ceea ce ne-a comunicat în privat”, a adaugat ea.

Tot luni, liderul de la Casa Albă a amenințat că va ataca infrastructura energetică civilă a Iranului, inclusiv centralele electrice, sondele petroliere și Insula Kharg, dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a avertizat că va intensifica acțiunile dacă nu se ajunge la un acord.

„S-au înregistrat progrese semnificative, dar, dacă din orice motiv nu se va ajunge în curând la un acord, ceea ce probabil se va întâmpla, și dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi imediat «deschisă pentru afaceri», vom încheia «șederea» noastră minunată în Iran prin aruncarea în aer și distrugerea completă a tuturor centralelor electrice, a sondelor de petrol și a Insulei Kharg”, a scris el.

Iran

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat astăzi, în cadrul unei ședințe a cabinetului, că țara sa are condiții pentru încetarea războiului, a relatat agenția de știri semioficială ISNA, conform NBC News.

„Orice decizie privind încetarea războiului va fi luată numai ținând seama de toate condițiile enunțate și în cadrul asigurării demnității, securității și intereselor marii națiuni iraniene”, a afirmat Pezeshkian, potrivit sursei citate.

Recunoașterea de către Ucraina a faptului că trimite experți în Orientul Mijlociu „constituie o participare activă la agresiunea militară împotriva Iranului”, a declarat reprezentantul permanent al Republicii Islamice la Națiunile Unite într-o scrisoare, potrivit presei de stat, relatează NBC News.

Prin acest gest, „Ucraina își asumă responsabilitatea internațională, în conformitate cu dreptul internațional, pentru complicitate sau asistență în comiterea unui act ilicit internațional”, a scris Amir Saeid Iravani în scrisoarea sa adresată secretarului general al ONU, António Guterres, și Consiliului de Securitate al organizației, care a fost publicată prin intermediul agenției oficiale de știri a statului, IRNA.

„Furnizarea de asistență operațională și tehnică care contribuie în mod direct la utilizarea forței și la acte de agresiune împotriva suveranității și integrității teritoriale a Republicii Islamice Iran”, a afirmat el.

„Atacarea deliberată a «infrastructurii industriale civile» cu scopul de a exercita presiune economică sau de a aplica pedepse colective poate constitui o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar, inclusiv crime de război”, a adăugat el.

Israel

Forțele de Apărare ale Israelului au declarat luni că au lovit 170 de obiective iraniene într-un interval de 24 de ore, conform NBC News.

Zonele vizate includ obiective pe care Iranul le folosea pentru producția de arme și de motoare pentru vehicule aeriene fără pilot, au precizat Forțele de Apărare ale Israelului într-un comunicat, adăugând că au lovit cartiere generale cheie din vestul Iranului.

Printre acestea s-au numărat o secție de poliție și un complex aparținând miliției Basij, o ramură de voluntari a Gărzii Revoluționare Islamice, se mai precizează în comunicat.

