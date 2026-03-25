Rusia a creat o întreagă rețea de tabere în Balcani unde erau antrenați sabotori : „Au fost instruiți tactic” (Politico)

Rusia a creat pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei și al Serbiei o rețea de tabere de antrenament, unde pregătea spioni și agenți pentru acțiuni de sabotaj în toată Europa. Politico relatează acest lucru, citând materialele anchetei serviciilor de aplicare a legii din Moldova.

În prezent, Parchetul din Moldova conduce un dosar împotriva a peste 80 de persoane suspectate de organizarea de tulburări în masă. 20 dintre acestea au fost puse sub acuzare oficial, iar cel puțin alte două persoane, care au fost instruite în taberele rusești, sunt suspectate de implicare în alte acte de sabotaj în Franța și Germania.

Este vorba despre tineri vorbitori de limbă rusă care „au fost recrutați, duși în tabere special organizate și au fost instruiți tactic, inclusiv despre cum să străpungă cordoanele forțelor de ordine”, a declarat șefa Ministerului de Interne al Moldovei, Daniela Misaile-Nikitin.

Potrivit autorităților republicii, în aceste tabere recruții erau instruiți să piloteze drone, să folosească mijloace incendiare și grenade fumigene, să acorde primul ajutor și erau pregătiți pentru „operațiuni de destabilizare”. Iar pentru a-i atrage acolo, li s-a oferit pretextul unor excursii plătite de două săptămâni „în natură”, cu promisiunea unei remunerații de 300-500 de dolari, au declarat în fața instanței moldovenești persoanele acuzate de pregătirea unor acțiuni de sabotaj.

Potrivit anchetatorilor moldoveni, aceasta a făcut parte dintr-o operațiune coordonată și susținută de Rusia, menită să recruteze agenți pentru acțiuni de destabilizare atât în Moldova, cât și în marile state europene. Kremlinul a lansat-o după ce, în urma invaziei din Ucraina din 2022, multe capitale europene au expulzat zeci de diplomați ruși suspectați de spionaj.

Se menționează că instruirea în taberele din Serbia și Bosnia a avut loc chiar înaintea alegerilor din Moldova din toamna anului 2024, la care Rusia a încercat să împiedice victoria președintei pro-europene a Moldovei, Maia Sandu.

Potrivit serviciilor secrete moldovene, instructorii din aceste tabere făceau parte dintr-o rețea internațională legată de gruparea militară privată „Wagner”. După instruire, sabotorii erau trimiși în orașul Banja Luka pentru exerciții practice: localizarea clădirilor administrative și guvernamentale, precum și identificarea potențialelor locuri de lansare a dronelor.

Potrivit autorităților republicii, rețeaua desfășurată de Moscova a fost deja lichidată. Următorul proces al unuia dintre presupușii organizatori, care este probabil implicat și în cazul desenării stelelor lui David pe zidurile din Paris după atacurile teroriste ale Hamas din Israel din 7 octombrie 2023, va avea loc joi.

Editor : A.R.