Rusia amenință din nou că orice forță militară occidentală în Ucraina devine „țintă legitimă”

Rusia avertizează că va trata orice prezență militară occidentală în Ucraina drept „țintă legitimă” pentru forțele sale armate, după discuțiile europene privind posibila desfășurare de trupe în această țară. Maria Zaharova acuză „așa-zisa Coaliție a Voluntarilor” și Kievul de „declarații militariste” care transformă alianța într-o „axă de război”.

Rusia avertizează că va considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o „ţintă legitimă” a forţelor armate ruse, după ce europenii au anunţat că intenţionează să desfăşoare mii de militari în această ţară după război, potrivit News.ro.

„Toate aceste unităţi şi instalaţii vor fi considerate ţinte militare legitime ale forţeor armate ale Rusiei. Aceste avertismente au fost repetate în mai multe rânduri la nivel înalt şi rămân de actualitate”, ameninţă într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externem Maria Zaharova.

„Noile declaraţii militariste ale aşa-zisei Coaliţii a Voluntarilor şi ale regimului de la Kiev fac din ele o adevărată axă de război”, adaugă ea.

Editor : M.I.