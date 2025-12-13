Live TV

Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita presiune asupra Europei. „Sistemul va fi pus în funcțiune anul acesta”

Construcție militară în Belarus
Construcție militară lângă localitatea Pavlovka, în sudul Republicii Belarus, unde va fi amplasate rachetele Oreșnik. Foto: Profimedia
Potrivit serviciilor de informații ucrainene, desfășurarea planificată are scopul de a exercita presiune asupra țărilor europene și NATO și de a proteja lansatorul de rachete de posibile atacuri ucrainene.

Amplasate în Belarus, rechetele Oreșnik ar putea ajunge în toate capitatele europene, inclusiv Madrid sau Londra, în Turcia sau în cele mai îndepărtate puncte ale Europei de Nord, scrie Kyiv Post.

Rusia se pregătește să desfășoare sisteme de lansare pentru racheta balistică cu rază medie de acțiune „Oreșnik” în Belarus, ca parte a unei mișcări menite să exercite presiune asupra Europei, a declarat Serviciul de Informații Externe al Ucrainei.

Oleg Ivașcenko, șeful agenției, a declarat că serviciile de informații ucrainene au observat pregătiri pentru desfășurare, inclusiv construirea de instalații militare pentru lansatoare, sisteme de supraveghere și infrastructură de comunicații.

„Observăm pregătiri pentru desfășurarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune „Oreșnik” pe teritoriul Belarusului”, a declarat Ivașcenko pentru Ukrinform.
„Rusia și Belarus construiesc instalații pentru lansatoare, precum și sisteme de supraveghere și comunicații. Aceste măsuri nu au fost încă finalizate.”

Planuri

Planurile de desfășurare a rachetelor „Oreșnik” în Belarus au devenit publice anul trecut. În octombrie, liderul belarus Alexander Lukashenko a declarat că sistemul de rachete rusesc va fi pus în serviciu în decembrie.

Ivașchenko a spus că Rusia ar putea amplasa fizic lansatorul de rachete în Belarus, dar fără infrastructura completă, acesta ar servi doar ca model.

El a spus că, chiar dacă racheta va fi desfășurată, Belarus nu va avea nicio autoritate asupra utilizării sale. Racheta va rămâne sub comanda Forțelor Strategice de Rachete ale Rusiei.

Strategie

Potrivit serviciilor secrete ucrainene, desfășurarea planificată are scopul de a exercita presiuni asupra țărilor europene și NATO și de a proteja racheta de posibile atacuri ucrainene. Dacă ar fi staționată pe teritoriul european al Rusiei, racheta ar fi o țintă militară legitimă pentru forțele de apărare ale Ucrainei.

Ivașcenko a declarat că desfășurarea ar permite Rusiei să scurteze timpul de zbor al rachetelor și să efectueze atacuri surprinzătoare împotriva capitalelor europene, în comparație cu lansările de la baza de testare Kapustin Yar.

Ivașcenko a declarat anterior că Belarus nu găzduiește arme nucleare, ci doar sisteme de lansare a rachetelor.

Istoria Oreșnik

Prima și, până în prezent, singura utilizare confirmată a așa-numitei rachete Oreșnik de către Rusia a fost într-un atac asupra orașului Dnipro, pe 21 noiembrie. Analiștii occidentali consideră că racheta este o rachetă balistică cu rază medie de acțiune (MRBM) RS-26 Rubezh din era sovietică, modificată.

Aceasta are o rază de acțiune declarată de peste 4.000 de kilometri (2.500 de mile) și transportă șase vehicule de reintrare hipersonice (MIRV) cu capacitate nucleară sau convențională, care pot fi redirecționate independent.

În octombrie, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasil Maliuk, a declarat că SBU, împreună cu serviciile de informații militare, au distrus unul dintre cele trei lansatoare de rachete rusești „Oreșnik” la Kapustin Yar în 2023. El a spus că operațiunea a fost clasificată și că rezultatele sale erau cunoscute doar de câțiva președinți străini.

 

