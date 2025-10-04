Rușii au lansat sâmbătă, 4 octombrie, un atac cu drone asupra unei gări din regiunea Sumî. Cel puțin 30 de oameni au fost răniți, a anunțat președintele ucreainean Volodimir Zelenski.

O dronă a lovit gara din orașul Șostka, regiunea Sumî. Pasagerii și angajații Ukrzaliznytsia se aflau la fața locului în momentul atacului, relatează Kyiv Independent.

Potrivit sursei citate, serviciile de urgență se află la fața locului, echipele de salvare acordă asistență răniților, iar numărul victimelor și amploarea pagubelor sunt în curs de stabilire.

„Rușii nu puteau să nu știe că loveau civili. Și aceasta este o teroare pe care lumea nu trebuie să o ignore. În fiecare zi, Rusia ia viețile oamenilor. Și numai forța îi poate opri. Am auzit declarații ferme din partea Europei și a Americii – și este timpul să le transformăm în realitate, împreună cu toți cei care refuză să accepte crimele și teroarea ca fiind normale. Declarațiile de fațadă nu mai sunt suficiente acum. Este nevoie de acțiuni ferme”, a transmis liderul de la Kiev pe Facebook.

Amintim că marți, 30 septembrie 2025, o familie de patru persoane a fost ucisă într-un atac rusesc cu dronă în regiunea Sumî din nordul Ucrainei.

