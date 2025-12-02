Live TV

Rușii își modifică iar dronele Shahed. Metoda prin care Vladimir Putin vrea să dea jos toată aviația ucraineană de vânătoare

Data publicării:
Drone doborate
Dronele pot acum la rândul lor să doboare vânătorii. Foto: X

Dronele trec permanent prin modificări, de ambele părți ale frontului, însă schimbările făcute pe dronele Shahed rusești ar putea să pună în pericol toată aviația de vânătoare ucraineană.

Un site militar ucrainean a scris și a venit cu dovezi - Rusia a început să monteze rachete ghidate aer-aer R-60 (împreună cu lansatoarele sale) pe dronele Shahed pe care le folosește împotriva Ucrainei.

Site-ul ucrainean militarnyi.com a publicat imagini cu o dronă doborâtă care transporta racheta, concepută pentru angajarea la distanță mică a aeronavelor.
Dronele-capcană

Site-ul a afirmat că este probabil ca Rusia să intenționeze să utilizeze rachetele pentru a ataca avioane și elicoptere care vânează aeronave fără pilot, precum Shahed.

Rachetele supersonice, care datează din era sovietică, au un cap de ghidare cu infraroșu care elimină necesitatea utilizării radarului pentru a ataca țintele, a raportat militarnyi, adăugând că această evoluție a crescut semnificativ riscul pentru aeronavele ucrainene.

Până acum aviația ucrainenă era cea care ducea greul doborârii dronelor mari, alături de apărarea antiaeriană.

 

Editor : Sebastian Eduard

