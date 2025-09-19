Live TV

Scandalul avioanelor rusești în Estonia: Ucraina acuză o „escaladare” din partea Moscovei. Mesajul lui Volodimir Zelenski

Data actualizării: Data publicării:
Presser After Hybrid Meeting of The Volunteer Coalition - Paris
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Ucraina a denunţat vineri o escaladaredin partea Rusiei după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei MiG-31 ruseşti care intraseră în spaţiul aerian estonian, relatează AFP.

Incursiunea (...) constituie o nouă escaladare din partea Rusiei şi o ameninţare directă la adresa securităţii transatlantice, a scris pe X ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha. Până când nu va primi un răspuns cu adevărat puternic, Rusia va deveni doar mai arogantă şi mai agresivă, a spus el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit incidentul scandalos, apreciind că activităţile destabilizatoare ale Rusiei se răspândesc în noi ţări şi în noi direcţii.

Aceasta este o campanie sistematică a Rusiei împotriva Europei, împotriva NATO, împotriva Occidentului. Şi aceasta necesită un răspuns sistematic, a pledat Zelenski, solicitând măsuri ferme.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliţie aeriană desfăşurată în această ţară baltică au răspuns incidentului, potrivit autorităţilor estone, notează agenţiile Reuters şi EFE.

Pătrunderea unor avioane militare ruseşti în spaţiul aerian al unei ţări NATO survine acum în contextul tensiunii crescute pe flancul estic al Alianţei după ce drone ruseşti au fost doborâte săptămâna trecută deasupra Poloniei.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
teodora pana fb
1
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
2
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
zele donetk
3
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
Election ?24: Michelle Obama And Alicia Keys Rally For Vice President Harris
4
Anunțul Primăriei Sectorului 4 după descoperirea construcției vechi de sub Planșeul...
Elkanns and Marella Agnelli
5
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Digi Sport
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete face declaratii
Cazul managerilor de spitale cu mame-patroni la privat. Reacția lui...
MiG-31k
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează...
Muzeul Național de Istorie, conferință de presă despre furtul pieselor din tezaurul dacic
Statul român, despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul...
Militari suedezi
Suedia se pregătește pentru un posibil atac din partea Rusiei. Cele...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: Ar putea genera mari probleme
Oana Țoiu, în direct la CNN, despre avioanele rusești din Estonia: Considerăm incidentul ca fiind intenţionat. Este inacceptabil
Fiul de 17 ani al lui Ramzan Kadîrov, numit șef al fiscului în Cecenia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Notre Dame Paris reopening
Franța ia în considerare serviciul militar opțional, în contextul războiului prelungit din Ucraina. Cum vor proceda Germania și Polonia
EDL sincron ministru adjunct Cehia_00282
Cehia avertizează asupra acțiunilor provocatoare ale Rusiei. Ministrul adjunct de Externe, Jan Marian: „Moscova continuă să ne testeze”
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Exercițiu militar NATO de amploare în România. Moșteanu: „Nu suntem în război. Ne pregătim cu aliații să putem să răspundem mai rapid”
imagini din Pokrovsk, orașul din Donețk asediat de armata rusă
„Poarta spre Donețk” este la un pas să cedeze. Cum folosesc rușii tactica „zona morții” ca să îi alunge pe apărătorii orașului Pokrovsk
pioni pe harta ucrainei si a rusiei
Banii mogulilor ruși, resursă salvatoare pentru Kiev: nouă strategie a UE de a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Fanatik.ro
A renunțat la tenis, dar face furori pe social media. Ucraineanca Angelina Dimova e o apariție ravisantă
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Adevărul
Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o mașină Tesla, după ce s-au izbit de un copac. Portierele...
Playtech
Momentul ruşinos în care Regina Camilla o împinge pe Kate Middleton! Melania nu a ştiut cum să reacţioneze
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
A închis telefonul! Gigi Becali a stat doar un minut în direct, după Botoșani - FCSB 3-1
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”