„Schema italiană”. Țara în care tot mai mulți italieni își înmatriculează mașinile, pentru a evita costurile ridicate ale asigurărilor

Schema pare să fie deosebit de populară în Napoli, unde se estimează că 35.000 de vehicule circulă în orașul din sud și în zonele înconjurătoare cu înmatriculare poloneză. Foto Profimedia

Zeci de mii de proprietari de mașini din Italia evită să plătească prime de asigurare exorbitante folosind plăcuțe de înmatriculare dintr-o altă țară UE, în ciuda faptului că vehiculele nu au fost niciodată acolo, scrie TVP World.

Potrivit publicației poloneze Money.pl, acest fenomen în creștere, numit „schema italiană”, permite șoferilor italieni să evite plata primelor de asigurare locale ridicate, înregistrându-și vehiculele în Polonia prin intermediari.

Schema pare să fie deosebit de populară în Napoli, unde se estimează că 35.000 de vehicule circulă în orașul din sud și în zonele înconjurătoare cu înmatriculare poloneză.

Proprietarii italieni își înmatriculează vehiculele și achiziționează asigurarea obligatorie de răspundere civilă în Polonia, unde primele sunt mult mai mici.

În 2024, prima medie de asigurare de răspundere civilă în Polonia era de 538 zloți (127 euro), comparativ cu peste 600 euro în medie în Italia. Pentru șoferii din Napoli, costul crește până la peste 1.100 euro pe an.

În octombrie 2024, Guardia di Finanza din Italia, o agenție de aplicare a legii specializată în infracțiuni financiare, a confiscat un transport care conținea peste 20 de plăcuțe de înmatriculare poloneze și documente ale vehiculelor în zona Napoli.

Ministerul italian al Infrastructurii și Transporturilor a confirmat pentru Money.pl că lucrează în prezent la modificarea normelor de asigurare ale țării pentru a combate această practică.

Schema are consecințe directe asupra consumatorilor polonezi. Artur Dziekański, purtător de cuvânt al Camerei Poloneze de Asigurări (PIU), a avertizat că înmatriculările frauduloase distorsionează calculele de risc pentru asigurătorii polonezi, ducând la prime mai mari pentru șoferii polonezi onești.

„Fiecare astfel de activitate frauduloasă are un impact asupra costului operațiunilor de asigurare”, a declarat Dziekański pentru Money.pl. „La calcularea primelor, asigurătorii trebuie să țină cont de aceste costuri. Acest lucru înseamnă că astfel de practici prejudiciază indirect clienții cinstiți.”

Schema funcționează prin înregistrarea vehiculelor în Polonia pe numele unui intermediar străin, care apoi „împrumută” vehiculul unui utilizator italian. Asiguratorii polonezi, care nu cunosc locația reală a vehiculului și utilizatorul acestuia, emit polițe pe baza unor profiluri de risc incorecte.

Pe lângă economiile la asigurare, șoferii italieni beneficiază și de evitarea taxelor de proprietate asupra vehiculelor, evitarea amenzilor de circulație și ascunderea bunurilor. Deoarece vehiculele sunt deținute oficial de entități străine, aplicarea sancțiunilor devine mai dificilă.

