Singurul șantier naval din UE care mai repară vasele cu care Rusia își exportă gazul din Siberia: sancțiunile intră în vigoare în 2027

Șantierul naval danez Fayard a continuat să întrețină tancurile de gaz natural lichefiat care asigură o linie vitală pentru exporturile de la terminalul de gaz Yamal din Rusia, în ciuda opoziției guvernului danez și a unei interdicții iminente a UE privind oferirea de servicii maritime navelor legate de Rusia, scrie Financial Times.

Fayard este singurul șantier naval din UE care continuă să ofere servicii de doc uscat navelor din clasa Arc7, care se bazează pe șantierele europene datorită expertizei tehnice a acestora și proximității față de principalele rute comerciale ale tancurilor, care se întind de la Yamal, în Siberia, până la porturile din nord-vestul Europei.

O analiză realizată de Urgewald, o organizație neguvernamentală, arată că șase dintre cele 15 spărgătoare de gheață din flota Arc7 ar urma să fie reparate la șantierul danez în această vară, înainte de interdicția UE privind serviciile pentru tancurile de GNL care operează din Rusia, care urmează să intre în vigoare începând cu 2027.

Anul trecut, Fayard a întreținut cinci tancuri care au navigat din Yamal, potrivit raportului său anual.

Sancțiunea UE privind serviciile maritime se aliniază unei interdicții mai ample a blocului privind importul de gaz rusesc, tot începând de anul viitor, o presiune asupra comerțului rus care va reduce probabil rata de utilizare a Yamalului și va orienta exporturile către Asia.

În august anul trecut, compania olandeză Damen, singurul alt operator european de șantiere navale care întreține flota Arc7, avansată din punct de vedere tehnic, a declarat că își va opri activitatea la navele de transport din șantierul său francez din Brest „în conformitate cu politica externă olandeză care descurajează companiile olandeze să sprijine exporturile rusești de GNL”.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Damen a primit opt vizite din partea navelor Arc7, în timp ce Fayard a primit 15.

Damen se confruntă separat cu proceduri penale inițiate de procurorii olandezi pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor UE-Rusia.

Deși activitatea de întreținere nu a fost niciodată ilegală, Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, a declarat, după ce au apărut primele rapoarte privind sprijinul vital pe care Fayard îl oferea flotei cu destinația Yamal, că acest lucru era „complet de neînțeles” și că „pur și simplu trebuie să înceteze”.

Villy Søvndal, europarlamentar danez și fost ministru de externe al Danemarcei, a declarat pentru FT că este „extrem de îngrijorător dacă companiile europene continuă să contribuie la susținerea exporturilor de combustibili fosili ale Rusiei. Danemarca s-a numărat printre cei mai puternici susținători ai Ucrainei, iar acest angajament ar trebui să se reflecte și în deciziile luate de întreprinderile daneze.”

În contextul înăspririi sancțiunilor UE, a adăugat el, „companiile europene nu ar trebui să exploateze o ultimă portiță pentru profit pe termen scurt”.

Fayard a declarat că susține „UE în politica sa energetică și sancțiunile împotriva Rusiei. Comisia [Europeană] a decis că GNL-ul din Yamal este necesar pentru aprovizionarea cu energie a Europei până în 2027 și, prin urmare, oferim servicii navelor specifice care navighează către porturile europene livrând GNL-ul în Europa pentru a asigura siguranța maritimă și a sprijini UE.”

UE și-a redus considerabil importurile de gaze rusești începând cu februarie 2022, dar a avansat lent în eliminarea ultimelor urme ale combustibilului rusesc din cauza dependenței puternice a continentului de resursele energetice externe și a costurilor ridicate ale energiei.

Importurile din Yamal către UE au crescut cu 17% până la 5 milioane de tone în primul trimestru al anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit grupului de analiză Kpler, ca urmare a crizei de aprovizionare cu energie provocate de criza din Golf.

Sebastian Rötters, expert în energie și sancțiuni la Urgewald, a declarat că rămâne o „mare întrebare” dacă proprietarii europeni ai flotei Arc7, printre care se numără și importanta companie greacă de transport maritim Dynagas, vor continua să întrețină navele, având în vedere interdicția iminentă privind gazul.

„Dacă aș fi Dynagas și aș ști că de anul viitor nu voi mai putea exporta în Europa, aș începe să mă gândesc la asta. S-ar putea să nu mai dorească să investească în ele și să le întrețină”, a spus el, ridicând întrebări cu privire la posibilitatea ca navele-cisternă să fie vândute cumpărătorilor asiatici sau ruși.

Într-un pas suplimentar pentru a reduce veniturile energetice ale Rusiei, guvernul britanic a publicat săptămâna trecută propria interdicție privind furnizarea de servicii maritime navelor care operează în Rusia.

O cercetare realizată de ONG-ul ucrainean Razom We Stand a constatat că asiguratorii și administratorii de flote din Marea Britanie s-au ocupat de peste 10 milioane de tone de transporturi de GNL rusesc în cele șase luni dintre momentul în care Marea Britanie a anunțat prima dată interdicția în decembrie și emiterea acesteia în această lună.

Unsprezece dintre navele-cisternă din flota Arc7 sunt acoperite de asigurări britanice sau de alte servicii de transport maritim, dintre care șase sunt gestionate direct de Seapeak Maritime, cu sediul în Glasgow.

Seapeak nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

„Veniturile Rusiei din combustibilii fosili reprezintă principala sursă de finanțare a războiului său brutal împotriva Ucrainei”, a declarat Svitlana Romanko, director executiv al Razom We Stand, adăugând că operatorii fac o „alegere conștientă” de a contribui la economia de război a Rusiei.

