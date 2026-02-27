Live TV

Sprijin major pentru economia Ucrainei: Fondul Monetar Internațional vine cu un program financiar pentru următorii patru ani

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy rencontre Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, lors de sa visite officielle à Washington
Foto: Kristalina Georgieva (dr) și Volodimir Zelenski (st). Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a confirmat joi că va aloca Ucrainei un nou program de ajutor de 8,1 miliarde de dolari pe parcursul a patru ani pentru a stabiliza economia ţării în război. Organizaţia internaţională cu sediul la Washington a anunţat la sfârşitul lunii noiembrie că s-a întâlnit cu guvernul ucrainean pe această temă, dar consiliul executiv al Fondului urma să îşi dea aprobarea formală.

Decizia consiliului executiv permite plata imediatăa aproximativ 1,5 miliarde de dolari, a făcut cunoscut FMI într-un comunicat. 

FMI a declarat că noul acord pentru Ucraina va contribui la stabilizarea unui pachet de sprijin internațional în valoare de 136,5 miliarde de dolari pentru această țară devastată de război, care a marcat săptămâna aceasta a patra aniversare a invaziei rusești pe scară largă.

Prim-ministrul ucrainean Iulia Svîrîdenko a salutat împrumutul FMI, ca parte a unui cadru financiar mai amplu, care ar acoperi un deficit bugetar estimat la 136,5 miliarde de dolari pe o perioadă de patru ani, inclusiv un împrumut de 90 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană.

„Este foarte important pentru noi că, în al cincilea an al războiului pe scară largă, pe fondul atacurilor sistematice asupra sectorului energetic, Ucraina a obținut sprijin financiar internațional garantat din partea partenerilor și resursele necesare pentru funcționarea stabilă a statului”, a scris ea pe Telegram.

Banca Mondială, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și guvernul ucrainean au publicat săptămâna aceasta un nou raport care estimează costul reconstrucției Ucrainei la 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat că împrumutul FMI va rezolva problema balanței de plăți a Ucrainei și va restabili viabilitatea externă pe termen mediu, stimulând în același timp perspectivele de reconstrucție și creștere după încheierea războiului și contribuind la facilitarea demersurilor Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană.

„Ucraina și poporul său au trecut printr-un război lung și devastator timp de peste patru ani, dând dovadă de o reziliență remarcabilă”, a declarat ea într-un comunicat, lăudând eforturile autorităților ucrainene de a menține stabilitatea macroeconomică și financiară generală, de a stimula veniturile interne și de a promova unele reforme critice.

Creșterea economică este lentă, dar inflația s-a redus la jumătate

Ea a afirmat că oficialii s-au angajat să „abordeze obstacolele de lungă durată în calea creșterii economice”, inclusiv prin eforturi continue de combatere a corupției, combaterea evaziunii și fraudei fiscale, reformarea piețelor energetice și consolidarea infrastructurii piețelor financiare.

Programul va fi „recalibrat prompt” în cazul negocierilor de pace încununate de succes, a afirmat Georgieva într-o declarație.

Georgieva, care a efectuat o vizită surpriză în Ucraina luna trecută, a declarat că războiul a afectat condițiile economice și sociale, în ciuda eforturilor autorităților de a stabiliza economia, de a limita inflația și de a restructura datoria sectorului privat. Noul împrumut are ca scop aprofundarea reformelor structurale, a spus ea.

Asta înseamnă că creșterea economică încetinește, iar perspectivele economice rămân „supuse unei incertitudini excepțional de mari”, a mai precizat oficialul FMI.

Fondul Monetar Internațional prevede acum că economia Ucrainei va crește cu 1,8% până la 2,5% în 2026, după o creștere estimată între 1,8% și 2,2% în 2025. Inflația era estimată la aproximativ 6,1% în acest an, jumătate din rata de 12,7% înregistrată în 2025, a declarat FMI.

Deficitul de finanțare estimat al Ucrainei de 52 de miliarde de dolari în 2026 ar urma să fie acoperit prin plăți în cadrul programului FMI recent aprobat, acorduri cu Uniunea Europeană, fonduri de la Grupul celor Șapte economii avansate și sprijin bilateral, au mai precizat oficialii Fondului Monetar Internațional.

