Stațiunile de schi din Italia rămân închise până în 5 martie. Amânarea pentru a cincea oară a redeschiderii lor este aspru criticată

Autoritățile italiene au decis amânarea redeschiderii staţiunilor de schi până pe 5 martie, din cauza riscului reprezentat de noile tulpini ale Covid-19.

Ministrul Sănătății, Roberto Speranza, a semnat o prevedere care interzice desfășurarea activităților de schi până pe 5 martie 2021, spunând că Guvernul se angajează să compenseze cât mai curând posibil operatorii din sector.

"Pentru regiuni este o lovitură în ultima secundă", a declarat, potrivit ANSA, coordonatorul comisiei speciale pentru turism și industrie hotelieră a Conferinței Regiunilor, Daniele D'Amario.

Asociația Națională a Operatorilor de Telecabine afirmă: "după 3 decembrie, 7 ianuarie, 18 ianuarie și 15 februarie, acum prelungesc până la 5 martie. Acum sezonul s-a încheiat, ne simțim înșelați în fața a tot ce am făcut pentru deschiderea de mâine )luni - n.r.), având în vedere că am angajat mai mult personal. Compensările trebuie să fie imediate, altfel sectorul intră în faliment. Suntem cel mai penalizat sector: timp de 12 luni nu am încasat niciun ban, dar am avut cheltuieli și salarii de plătit”

Decizia e criticată și de președintele Lombardiei, Attilio Fontana: "Încă o dată e clar că sistemul decizional este devastator atât pentru operatori, cât și pentru cetățeni".

Majoritatea operatorilor anunțaseră redeschiderea din 15 februarie înainte să afle vestea și s-au pregătit.

