Chipul Giorgiei Meloni, îndepărtat din fresca renovată de la Bazilica San Lorenzo in Lucina din Roma

Data publicării:
meloni inger
Foto: Instagram/Georgia Meloni

Fața prim-ministrului italian Giorgia Meloni a fost ștearsă de pe o frescă a unei biserici din Roma, în urma unei controverse legate de opera de artă, la începutul acestei săptămâni. Scandalul a început cu restaurarea de către pictorul Bruno Valentinetti a unei fresce din Bazilica San Lorenzo in Lucina din Roma, pe care o pictase pentru prima dată la începutul anilor 2000. Oamenii au observat că una dintre figurile din fresca restaurată semăna în mod straniu cu Giorgia Meloni, scrie Politico.

Asemănarea a stârnit indignarea partidelor de opoziție, determinând Ministerul Culturii și Dieceza de Roma să deschidă o anchetă.

Potrivit unui articol publicat miercuri în cotidianul La Repubblica, pictorul a declarat că a pictat peste chipul respectiv marți seara. „Asta a dorit Vaticanul”, a declarat Valentinetti pentru presa italiană. „Da, este chipul prim-ministrului”, a mărturisit el, „dar bazat pe pictura anterioară”. 

Ministerul italian al Culturii a declarat miercuri că, după ștergerea chipului, superintendentul special al Romei l-a informat pe preotul administrator al bazilicii (rector) cu privire la regulile aplicabile.

„Orice lucrare de restaurare necesită o cerere de autorizare adresată Fondului pentru Clădiri Religioase al Ministerului de Interne, care deține proprietatea, precum și Vicariatului și Superintendenței Speciale din Roma, însoțită de o schiță a imaginii”, se arată în declarație.

Deși Meloni a râs anterior de această problemă, remarcând că „cu siguranță nu arăt ca un înger”, miercuri nu era încă clar ce părere avea liderul de dreapta al Italiei despre faptul că chipul său a fost șters fără menajamente de pe peretele bazilicii.

Editor : B.E.

