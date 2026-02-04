Live TV

Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti împotriva unor site-uri legate de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a anunţat miercuri ministrul de Externe, Antonio Tajani, cu două zile înainte de ceremonia de deschidere, informează AFP.

Am dejucat un atac cibernetic care viza mai multe site-uri ale Ministerului Afacerilor Externe, începând cu cel de la Washington, precum şi unele locuri legate de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, inclusiv hoteluri din regiunea Cortina d'Ampezzo, a declarat Tajani, citat de presă. Este vorba de acţiuni de origine rusă, a adăugat el.

Începând cu 26 ianuarie, membri ai poliţiei italiene specializaţi în securitate cibernetică au fost activi pe principalele site-uri legate de evenimentul care se va încheia pe 22 februarie, potrivit unui comunicat oficial.

Intervenţiile lor vizează protejarea infrastructurii critice şi monitorizarea reţelei, atât din motive de ordine publică, cât şi pentru prevenirea posibilelor ameninţări teroriste.

Această activitate urmăreşte două axe strategice: protejarea infrastructurii IT critice şi monitorizarea reţelei din motive de ordine publică şi securitate, precum şi pentru prevenirea şi combaterea posibilelor iniţiative teroriste, potrivit aceleiaşi surse.

În timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, 141 de evenimente de cibersecuritate legate de Jocurile Olimpice au fost raportate Agenţiei Naţionale de Securitate Cibernetică din Franţa (ANSSI) în timpul competiţiei, dar niciunul dintre acestea nu a afectat buna desfăşurare a evenimentelor.

Rusia, o forţă olimpică tradiţională, va avea doar o echipă de 13 sportivi la Milano-Cortina, care vor trebui să concureze sub drapel neutră, o sancţiune impusă de Comitetul Internaţional Olimpic după invadarea Ucrainei de către Rusia, la câteva săptămâni după ultimele Jocuri Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.

