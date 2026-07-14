Țara UE care se înarmează masiv, dar în care tot mai mulți tineri refuză serviciul militar. Ce este „obiecția de conștiință”

Numărul aplicaţiilor de „obiecţie de conştiinţă” faţă de serviciul militar în Germania a crescut drastic, aproape 5.900 astfel de cereri fiind depuse în prima jumătate a acestui an, conform datelor Oficiului federal pentru familie şi societatea civilă (BAFzA), citate marţi de dpa.

O purtătoare de cuvânt a BAFzA a declarat pentru grupul media RND că până acum în acest an au fost primite 5.862 de cereri, comparativ cu 3.867 de cereri în tot anul 2025 şi 2.998 în 2024, scrie Agerpres.

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în Germania în 2011, când au fost înregistrate 4.348 de obiecţii de conştiinţă, potrivit RND.

Creşterea este probabil legată de preocupările sporite de securitate şi de o nouă lege privind serviciul militar care a intrat în vigoare la 1 ianuarie şi care introduce evaluări medicale obligatorii pentru tinerii născuţi în sau după 2008, propunându-şi să recruteze mai mulţi voluntari pentru a întări forţele armate.

Dacă obiectivele de recrutare nu sunt atinse, parlamentul ar putea decide asupra unei recrutări obligatorii, în baza căreia ar urma să fie recrutaţi un număr stabilit de cetăţeni germani pentru a acoperi lipsurile specifice de militari.

Deşi serviciul militar obligatoriu a fost suspendat, acesta rămâne consacrat în constituţia Germaniei, notează dpa. În acelaşi timp, BAFzA a precizat că dreptul de a refuza serviciul militar din motive de conştiinţă rămâne protejat de articolul 4 din legea fundamentală.

Editor : Sebastian Eduard