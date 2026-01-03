Live TV

Reacția UE după operațiunea SUA din Venezuela

Data publicării:
kaja kallas
Kaja Kallas, Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate / Sursa foto: Profimedia Images

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a făcut apel la moderaţie, în urma atacului aerian al SUA din Caracas şi după ce a vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio.

„Am vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu ambasadorul nostru din Caracas. UE monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela”, a declarat Kallas într-un mesaj pe reţelele de socializare, în cadrul căruia a adăugat că UE face „un apel la moderaţie”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kallas a insistat, totodată, că „UE a declarat în repetate rânduri că (liderul venezuelean Nicolas) Maduro nu are legitimitate şi a pledat pentru o tranziţie paşnică”, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Cu toate acestea, Kallas a adăugat că, „în orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate” şi a dat asigurări că „siguranţa cetăţenilor UE din ţară este prioritatea noastră principală”.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că Statele Unite au „efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei” sâmbătă şi a declarat că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară.

Trump a confirmat atacul la câteva ore după ce au fost raportate explozii şi survolări de aeronave militare în Caracas şi în alte părţi ale ţării.

La rândul său, Rubio a afirmat că Maduro se va confrunta cu acuzaţii penale în Statele Unite şi că acum, după ce liderul venezuelean a fost capturat, nu sunt aşteptate alte acţiuni militare în Venezuela, potrivit senatorului republican Mike Lee, care a discutat la telefon cu secretarul de stat american.

Citește și: Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
2
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
Independence Day In Krakow, Poland - 11 Nov 2024
3
„Cea mai puternică armată din Europa”. Promisiunile lui Donald Tusk din discursul de Anul...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
4
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier...
george clooney donald trump
5
George Clooney îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a ironizat cetățenia sa...
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
Digi Sport
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (33)
Nicolas Maduro va fi judecat în SUA după capturarea sa în urma operațiunii militare americane
soldati americani
Cine sunt trupele speciale care l-au capturat pe Nicolas Maduro
photo-collage.png (32)
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
profimedia-0952774553
Trump: Maduro și soția lui au fost capturați și scoși din Venezuela
Multiple strong explosions were heard on Saturday in Venezuela’s capital Caracas
Când a decis Trump să dea undă verde atacurilor împotriva unor ţinte din Venezuela
Recomandările redacţiei
armata sua
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care...
Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas
Explozii puternice la Caracas și în alte zone din Venezuela. Statele...
bolojan sustine o conferinta de presa
Premierul Ilie Bolojan, exclusiv la Digi24, astăzi, la ora 20:00
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți...
Ultimele știri
Secretarul general al Guvernului își face bilanțul la început de an. „Sunt peste 46.000 de documente care trec anual prin SGG”
Când va fi cel mai spectaculos apus de Soare din acest an. Astronomul Adrian Șonka: „Soarele apune în timpul unei eclipse”
Cod galben de viscol și vânt puternic în 16 județe. Meteorologii anunță ninsori abundente, ploi și polei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
Fanatik.ro
Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament secret în stațiunea de lux Crans-Montana, în...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35 de ani: „Locul 2 în lume...
Adevărul
Când va putea România să treacă la euro? Dăianu: „Până nu ajungem la un deficit de 3%, nici nu se uită la...
Playtech
Vin din nou ninsorile. Polei, viscol și coduri galbene până luni seară. Strat de zăpadă până la 50 de...
Digi FM
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru
Digi Sport
Ce a scris Le Parisien despre patronul barului din Elveția: "Fraudă, răpire, sechestrare și proxenetism!"
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a...
Newsweek
Sistemul de pensii nu se mai susține. Cum trebuie regândit pentru ca pensionarii să ia bani și peste 20 ani?
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...