Reacția UE după operațiunea SUA din Venezuela

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a făcut apel la moderaţie, în urma atacului aerian al SUA din Caracas şi după ce a vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio.

„Am vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu ambasadorul nostru din Caracas. UE monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela”, a declarat Kallas într-un mesaj pe reţelele de socializare, în cadrul căruia a adăugat că UE face „un apel la moderaţie”.

Kallas a insistat, totodată, că „UE a declarat în repetate rânduri că (liderul venezuelean Nicolas) Maduro nu are legitimitate şi a pledat pentru o tranziţie paşnică”, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Cu toate acestea, Kallas a adăugat că, „în orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate” şi a dat asigurări că „siguranţa cetăţenilor UE din ţară este prioritatea noastră principală”.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că Statele Unite au „efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei” sâmbătă şi a declarat că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară.

Trump a confirmat atacul la câteva ore după ce au fost raportate explozii şi survolări de aeronave militare în Caracas şi în alte părţi ale ţării.

La rândul său, Rubio a afirmat că Maduro se va confrunta cu acuzaţii penale în Statele Unite şi că acum, după ce liderul venezuelean a fost capturat, nu sunt aşteptate alte acţiuni militare în Venezuela, potrivit senatorului republican Mike Lee, care a discutat la telefon cu secretarul de stat american.

