Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane, și urmează să fie prezentat luni, 5 ianuarie, la prânz, în fața unui judecător federal. Acuzat de justiția SUA de narcoterorism și trafic de cocaină, Maduro a fost dus inițial la sediul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan, apoi transferat la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Imaginile difuzate de televiziunile americane îl arată coborând dintr-un avion sub escortă, la o bază a Gărzii Naționale. Fosta vicepreședintă și candidată la președinția SUA, Kamala Harris, a calificat acțiunea militară drept „ilegală și nechibzuită”, în timp ce guvernul de la Beijing a cerut duminică Statelor Unite să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores.

Maduro va apărea luni în faţa unui judecător la New York

ACTUALIZARE 23:30 Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro va apărea luni, 5 ianuarie, la prânz, în fața unui judecător federal din New York, unde va fi notificat oficial cu privire la acuzațiile formulate împotriva sa, a anunțat duminică tribunalul, potrivit AFP.

Maduro este inculpat de justiția americană pentru mai multe capete de acuzare, printre care „narcoterorism” și import de cocaină în Statele Unite.

Trump o avertizează pe Delcy Rodriguez

Trump o avertizează pe Delcy Rodriguez

ACTUALIZARE 21:05 - Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro" dacă ea „nu va face ce trebuie", a declarat Donald Trump duminică, într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, informează AFP.

Armata Venezuelei o recunoaște pe Delcy Rodríguez ca președinte interimar

ACTUALIZARE 19:38 Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică, 4 ianuarie, pe vicepreședinta Delcy Rodríguez drept președinte interimar al țării, a anunțat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino López, la o zi după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către armata americană, potrivit AFP.

Dând citire unui comunicat oficial, generalul a invocat o decizie a Curții Supreme, care dispune ca Delcy Rodríguez să își asume puterea pentru o perioadă de 90 de zile.

Ministrul apărării a cerut eliberarea lui Nicolas Maduro și a denunțat, totodată, asasinarea „cu sânge rece” a unor membri ai echipei de protecție a acestuia.

Înconjurat de militari înarmați, Vladimir Padrino López i-a îndemnat pe venezueleni „să își reia activitățile”.

„Îndemn poporul Venezuelei să își reia activitățile economice, profesionale și de orice natură, precum și activitățile educative în următoarele zile, pentru ca patria să revină pe șinele constituționale”, a declarat ministrul apărării.

Acesta a cerut, de asemenea, populației „pace, ordine și să nu cedeze tentațiilor războiului psihologic, amenințărilor și fricii pe care vor să ni le impună”.

Guvernul Venezuelei și-a reafirmat sprijinul pentru Nicolas Maduro

ACTUALIZARE 18:13 Un înalt oficial de la Caracas a declarat duminică, 4 ianuarie, că guvernul Venezuelei rămâne unit în spatele președintelui Nicolas Maduro, a cărui capturare de către Statele Unite a generat o profundă incertitudine privind viitorul țării sud-americane bogate în petrol.

Maduro se află în prezent într-un centru de detenție din New York și urmează să apară luni în fața instanței, sub acuzații de trafic de droguri, după ce președintele SUA, Donald Trump, a ordonat îndepărtarea acestuia și a afirmat că Statele Unite vor prelua controlul asupra Venezuelei.

Cu toate acestea, la Caracas, oficialii de rang înalt din administrația Maduro, care au calificat reținerea președintelui și a soției sale, Cilia Flores, drept o „răpire”, se află în continuare la conducerea instituțiilor statului.

Ministrul de interne Diosdado Cabello a transmis un apel la calm într-un mesaj audio difuzat duminică de partidul socialist de guvernământ PSUV, subliniind că „unitatea forței revoluționare este mai mult decât garantată” și că „există un singur președinte, Nicolas Maduro Moros”, avertizând populația să nu cadă pradă „provocărilor inamicului”.

Mii de oameni protestează la Madrid după capturarea lui Nicolas Maduro

ACTUALIZARE 16:52 Mai multe mii de oameni s-au adunat duminică dimineață în fața ambasadei SUA din Madrid pentru a protesta față de capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, în urma unei operațiuni militare desfășurate de Statele Unite, potrivit AFP.

Manifestanții au acuzat o „agresiune imperialistă” și au afișat pancarte critice la adresa președintelui american Donald Trump.

Unele dintre ele îl înfățișau pe Trump consumând petrol, simbol al bogățiilor Venezuelei, iar altele îl descriau drept „agresor”.

Pe un banner mare se putea citi mesajul: „Nu agresiunii imperialiste împotriva Venezuelei”.

La protest au fost văzute și steaguri ale partidului spaniol de extremă stânga Podemos, precum și ale Partidului Comunist Spaniol, alături de drapele venezuelene.

Democrați din Congresul SUA acuză că au fost induși în eroare

Democrați din Congresul SUA acuză că au fost induși în eroare

ACTUALIZARE 15.26 Membri democraţi ai Congresului SUA au declarat sâmbătă că înalţi oficiali ai administraţiei preşedintelui Donald Trump i-au indus în eroare în timpul recentelor briefinguri privind planurile pentru Venezuela şi că ar fi afirmat că nu intenţionează să schimbe regimul de la Caracas.

ONG: 90 de militari venezueleni, răniți în urma atacurilor

ACTUALIZARE 15.25 Potrivit organizației neguvernamentale Network of Doctors, aproximativ 90 de militari venezueleni au fost răniți.

Aceasta a declarat că 60 dintre ei au fost înregistrați la Spitalul Militar Dr. Carlos Arvelo, iar alți 30 au fost raportați la micul spital din Fort Tiuna.

Asociația avertizează, de asemenea, că mai multe decese nu au fost încă înregistrate.

Internet gratuit de mare viteză în Venezuela

ACTUALIZARE 15.13 Starlink, companie condusă de SpaceX a lui Elon Musk, a anunțat că va furniza Internet de mare viteză gratuit în Venezuela. „Starlink furnizează servicii de internet de mare viteză gratuite populației din Venezuela până pe 3 februarie, asigurând conectivitate continuă”, a declarat Starlink pe X.

Sub regimul Maduro, Internetul din Venezuela era strict controlat, supus cenzurii și întreruperilor.

Kamala Harris: Acțiunile militare ale SUA în Venezuela, „ilegale și nechibzuite”

ACTUALIZARE 14.50 Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, a postat pe X că acțiunile americane în Venezuela au fost „ilegale și nechibzuite” și că „nu fac America mai sigură, mai puternică sau mai accesibilă”. Ea a declarat:

„Faptul că Maduro este un dictator brutal și ilegitim nu schimbă faptul că această acțiune a fost atât ilegală, cât și nechibzuită. Am mai văzut acest film. Războaie pentru schimbarea regimului sau pentru petrol, care sunt vândute ca fiind o dovadă de putere, dar se transformă în haos, iar familiile americane plătesc prețul.

Poporul american nu dorește acest lucru și s-a săturat să fie mințit. Nu este vorba despre droguri sau democrație. Este vorba despre petrol și despre dorința lui Donald Trump de a juca rolul omului forte al regiunii. Dacă i-ar păsa de vreunul dintre aceste lucruri, nu ar grația un traficant de droguri condamnat și nu ar marginaliza opoziția legitimă din Venezuela în timp ce urmărește încheierea de acorduri cu acoliții lui Maduro.

Președintele pune trupele în pericol, cheltuie miliarde, destabilizează o regiune și nu oferă nicio autoritate legală, niciun plan de ieșire și niciun beneficiu pentru țara sa”.

Coreea de Nord condamnă capturarea lui Maduro: „O gravă încălcare a suveranității”

ACTUALIZARE 14.39 Coreea de Nord este cea mai recentă țară care condamnă capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA, catalogând-o drept „o gravă încălcare a suveranității”.

Ministerul de Externe de la Phenian „condamnă cu fermitate actul de hegemonie al SUA comis în Venezuela”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului într-o declarație difuzată de agenția oficială KCNA.

„Incidentul este un alt exemplu care confirmă încă o dată natura necinstită și brutală a SUA”, a adăugat acesta.

Phenianul, susținător al regimului socialist al lui Maduro din Caracas, a descris înlăturarea președintelui venezuelean drept o „încălcare flagrantă a Cartei ONU și a legilor internaționale, al căror scop principal este respectarea suveranității, neintervenției și integrității teritoriale”.

Cine este Delcy Rodriguez, vicepreşedinta care a preluat conducerea Venezuelei

Cine este Delcy Rodriguez, vicepreşedinta care a preluat conducerea Venezuelei

ACTUALIZARE 14.34 Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, care a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro rămâne singurul preşedinte al ţării, în ciuda capturării sale de către forţele americane, a fost desemnată de Curtea Constituţională să conducă ţara interimar, în perioada în care liderul lipseşte. Nicolas Maduro a numit-o „tigroaică" pentru apărarea guvernului său socialist.

„Ieșiți afară, suntem invadați, suntem atacați”

„Ieșiți afară, suntem invadați, suntem atacați"

ACTUALIZARE 13.35 Venezuelenii au trăit momente de teroare în clipa atacului militar american. Deși mulți localnici se bucură că au scăpat de Nicolas Maduro, spun că s-au speriat foarte tare și că a fost o noapte infernală.

Sărbătoare după capturarea lui Maduro

ACTUALIZARE 11.38 Venezuelenii din Buenos Aires s-au adunat sâmbătă la obeliscul orașului pentru a sărbători operațiunea militară americană din Venezuela.

Maduro, filat încă din august de către ofițerii CIA

Maduro, filat încă din august de către ofițerii CIA

ACTUALIZARE 11.32 O operațiune precisă din punct de vedere tactic și executată rapid, care l-a scos pe Maduro din țara sa, fără pierderi de vieți omenești americane, este rezultatul anunțat către președintele SUA, Donald Trump. The New York Times anunță însă că acesta este doar vârful icebergului. Americanii erau inflitrați în Venezuela încă din august și au urmărit în permanență fiecare mișcare executată de către președintele venezuelean, acesta fiind filat inclusiv cu ajutorul unor drone invizibile.

China: „Eliberați-l imediat pe Maduro”

China: „Eliberați-l imediat pe Maduro"

ACTUALIZARE 09.21 Ministerul chinez al Afacerilor Externe a declarat, duminică dimineaţă, că Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, şi să rezolve situaţia din Venezuela prin dialog şi negocieri. Într-un comunicat publicat pe site-ul său web, ministerul a indicat că Statele Unite ar trebui, de asemenea, să asigure securitatea personală a lui Nicolas Maduro şi a Ciliei Flores.

Macron, discuție cu lidera opoziției din Venezuela

ACTUALIZARE 09.05 Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a avut o discuție cu lidera opoziței, care a obținut premiul Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, despre situația din Venezuela.

„Tocmai am vorbit cu Maria Corina Machado. Susțin pe deplin apelul său la eliberarea și protejarea prizonierilor politici ai regimului lui Nicolás Maduro. Ca toți venezuelenii, puteți conta pe sprijinul Franței pentru a vă ridica vocea în favoarea unei tranziții”, a scris liderul de la Elysee pe X.

Merz face apel la respectarea dreptului internațional

ACTUALIZARE 09.00 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, într-o postare pe X, că justificarea operaţiunii SUA este „complexă” şi a făcut apel la respectarea dreptului internaţional.

„Clasificarea juridică a intervenției SUA este complexă. Ne vom lua timp pentru a analiza acest aspect. Criteriul de referință rămâne dreptul internațional. În prezent, nu trebuie să apară instabilitate politică în Venezuela. Obiectivul ar trebui să fie o tranziție ordonată către un guvern legitimat prin alegeri”, a scris Merz pe rețelele sociale.

Curtea Supremă din Venezuela a numit-o pe Delcy Rodriguez preşedinte interimar

ACTUALIZARE 08.57 Curtea Supremă din Venezuela a ordonat, sâmbătă, vicepreşedintei Delcy Rodriguez să asigure interimatul puterii, după capturarea de către Statele Unite a preşedintelui Nicolás Maduro.

Camera constituţională a Curţii a hotărât „că Rodriguez îşi asumă şi exercită în calitate de responsabil toate atribuţiile, îndatoririle şi puterile inerente funcţiei de preşedinte al Republicii Bolivariene Venezuela, pentru a garanta continuitatea administrativă şi apărarea integrală a naţiunii”.

Judecătorii nu l-au declarat încă pe Maduro definitiv absent, ceea ce ar fi dus la convocarea de alegeri anticipate în termen de 30 de zile.



Curtea va dezbate această chestiune pentru a „determina cadrul juridic aplicabil pentru a garanta continuitatea statului, administrarea guvernului şi apărarea suveranităţii în absenţa forţată a preşedintelui Republicii”, se precizează.

Primul bilanț al victimelor din Venezuela, după atacurile americane

Primul bilanț al victimelor din Venezuela, după atacurile americane

ACTUALIZARE 08.51 Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul căreia a fost capturat preşedintele Nicolas Maduro, potrivit unui oficial venezuelean consultat de publicaţia New York Times.

Reacția ministrului român de Externe la capturarea lui Nicolas Maduro

Reacția ministrului român de Externe la capturarea lui Nicolas Maduro

ACTUALIZARE 08.31 Decizia autorităților americane de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale, a declarat, sâmbătă, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Știrea inițială

Acțiunea capturării președintelui Venezuelei a fost gândită la secundă. O operațiune care nu s-a mai văzut de la Al Doilea Război Mondial încoace, spune președintele american Donald Trump. În doar două ore și 28 de minute, Nicolas Maduro a fost încătușat și scos din țară. Din Caracas, au fost duși pe o navă amfibie de asalt, care i-a transportat până la baza americană Guantanamo din Cuba. Abia de aici, au fost îmbarcați într-un avion care l-a adus la New York

După aterizare, mai mulți agenți FBI au urcat cu diverse echipamente la bord, apoi l-au debarcat pe Maduro. De acolo a fost dus în Manhattan cu elicopterul.

Liderul venezuelean capturat a fost văzut purtând haine gri, în cătuşe, în timp ce era escortat de mai mult de o duzină de agenţi federali îmbrăcaţi în negru, potrivit imaginilor difuzate de WCBS.

Urmează să fie prezentat zilele următoare în fața unui judecător pentru a răspunde acuzațiilor care includ „conspirație narco-teroristă” și deținere de mitraliere.

Rodriguez acuză o „răpire”

Vicepreşedinta Venezuelei Delcy Rodriguez a cerut sâmbătă „eliberarea imediată” a preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, care au fost capturaţi în timpul nopţii în cadrul unei operaţiuni militare americane şi au fost aduşi în Statele Unite pentru a fi judecaţi, relatează CNN.

Rodriguez a formulat această cerere la câteva ore după capturarea lui Maduro şi Flores, care a avut loc în timpul unei operaţiuni americane în Caracas şi în alte părţi ale ţării sud-americane.

„Solicităm eliberarea imediată a preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores”, a declarat Rodriguez sâmbătă după-amiază, în cadrul unei şedinţe a Consiliului Naţional de Apărare, transmisă de postul de televiziune de stat VTV. Ea l-a numit pe Maduro „singurul preşedinte al Venezuelei”.

Alături de alţi înalţi oficiali, Rodriguez a descris capturarea lui Maduro şi Flores ca fiind o „răpire”, a afirmat că au fost comise încălcări ale dreptului internaţional şi a acuzat forţele americane că au „atacat cu sălbăticie” integritatea teritorială a Venezuelei.

Vicepreşedinta a adăugat că guvernul venezuelean va emite un decret prin care va declara „starea de urgenţă externă”, pe care îl va supune validării Curţii Supreme a ţării. Ea a îndemnat publicul să se pregătească să „apere” ţara, fără a oferi detalii.

„Facem apel la apărarea vieţii. Niciun bărbat sau femeie din Venezuela nu ar trebui să rămână pasiv, deoarece extremiştii care au provocat această agresiune armată împotriva ţării noastre vor fi traşi la răspundere de istorie şi justiţie”, a spus Rodriguez. Ea a îndemnat alte guverne latino-americane să sprijine Venezuela.

„Facem apel la popoarele din patria noastră mare să rămână unite, deoarece ceea ce s-a făcut Venezuelei poate fi făcut oricui. Această utilizare brutală a forţei pentru a înfrânge voinţa poporului poate fi aplicată oricărei ţări”, a avertizat ea.

Declaraţiile lui Rodriguez au contrastat cu cele făcute cu puţin timp înainte de preşedintele american Donald Trump, care a declarat într-o conferinţă de presă în Florida că secretarul de stat Marco Rubio a vorbit cu vicepreşedinta şi că aceasta, potrivit lui Trump, şi-a exprimat disponibilitatea de a coopera într-o nouă etapă pentru ţară.

„Există o vicepreşedintă care a fost numită de Maduro; în acest moment, ea este vicepreşedinta. Îmi imaginez că preşedintele tocmai a preluat puterea. Ea a avut o conversaţie cu Marco. Ea a spus: «Vom face tot ce aveţi nevoie». Cred că a fost destul de politicoasă. Vom face acest lucru corect”, a spus Trump.

Citește și: VIDEO Trump: SUA vor conduce Venezuela pe durata tranziției și sunt pregătite de al doilea atac. O nouă amenințare

Editor : A.D. | C.A. | C.L.B.