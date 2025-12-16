Trump își activează planul de sprijin pentru partidele de extremă dreapta din Europa

Administrația Trump a început să pună în aplicare o strategie de sprijinire a partidelor de extremă dreapta din Europa, potrivit documentelor oficiale și întâlnirilor recente dintre oficiali americani și lideri politici de pe continent. Strategia vizează susținerea așa-numitelor „partide europene patriotice”, într-un demers care riscă să tensioneze relațiile cu Uniunea Europeană.

Administrația SUA s-a angajat în cea mai recentă Strategie de Securitate Națională să sprijine „partidele europene patriotice”, în detrimentul Uniunii Europene.

Planul președintelui american Donald Trump de a restaura „măreția Europei” prin consolidarea partidelor naționaliste de pe continent este deja pus în aplicare, scrie Politico.

Oficiali ai administrației Trump și lideri europeni de extremă dreapta, de la Paris la Washington, au participat la o serie intensă de întâlniri în zilele care au urmat publicării Strategiei de Securitate Națională a SUA, subliniind că dorința președintelui american de a sprijini „partidele europene patriotice” nu este o viziune abstractă, ci un plan concret de schimbare, pus în aplicare „de la firul ierbii”.

AfD își consolidează legăturile cu administrația Trump

Săptămâna trecută, subsecretarul de stat al SUA, Sarah Rogers, s-a întâlnit la Washington cu Markus Frohnmaier, politician al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Frohnmaier a declarat că cei doi au discutat despre Strategia de Securitate Națională recent publicată, care susține că Europa se confruntă cu un „declin civilizațional” din cauza migrației și a pierderii identității naționale, un mesaj îmbrățișat de politicienii AfD.

„Washingtonul caută un partener german puternic, dispus să își asume responsabilitatea”, a scris Frohnmaier într-o postare online după întâlnire. „Germania ar trebui să se reafirme ca o putere de conducere capabilă, printr-o schimbare decisivă a politicii de migrație și prin organizarea independentă a securității europene.”

Frohnmaier s-a numărat printre aproximativ 20 de politicieni AfD care au călătorit săptămâna trecută la Washington și New York pentru a se întâlni cu susținători și oficiali ai administrației Trump. Liderii AfD au căutat tot mai intens să stabilească legături cu republicanii MAGA, văzând sprijinul administrației Trump drept o modalitate de a obține legitimitate internă și de a pune capăt izolării lor politice.

Frohnmaier, vicepreședinte al grupului parlamentar AfD, a fost și „invitat de onoare” la gala anuală a New York Young Republican Club, organizată sâmbătă. Gruparea din New York a susținut deschis AfD, folosind sloganul „AfD über alles” („AfD mai presus de toate”), o adaptare a unei expresii naționaliste asociate cu trecutul nazist al Germaniei.

„Alianța dintre patrioții americani și cei germani este coșmarul elitelor liberale și speranța lumii libere”, a declarat Frohnmaier într-un discurs susținut la eveniment.

Extinderea relațiilor MAGA cu aliații europeni

Întâlnirile recente reprezintă o continuare a eforturilor de apropiere dintre mișcarea „Make America Great Again” a lui Trump și partidele europene aliniate ideologic.

Liderul britanic al partidului Reform, Nigel Farage, un aliat de lungă durată al lui Trump, a trecut pe la Biroul Oval în timpul unei vizite în SUA, în luna septembrie. În noiembrie, consilierul politic al lui Trump, Alex Brusewitz, s-a întâlnit cu lideri AfD la Berlin, unde a declarat că mișcarea MAGA din SUA are o cauză comună cu partidul german.

Trump și-a exprimat de mult timp sprijinul pentru premierul ungar Viktor Orbán, deși a declarat săptămâna trecută, într-un interviu acordat Dasha Burns de la POLITICO pentru o ediție specială a emisiunii „The Conversation”, că nu a promis un ajutor financiar de tipul celui acordat Argentinei pentru a-i spori șansele electorale lui Orbán anul viitor.

Trump caută aliați la Paris, dar întâmpină reticență

La Paris, ambasadorul SUA în Franța, Charles Kushner, s-a întâlnit cu liderii francezi de extremă dreapta Marine Le Pen și Jordan Bardella la câteva zile după publicarea Strategiei de Securitate Națională a administrației Trump. Kushner a declarat că a „apreciat oportunitatea” de a afla mai multe despre „agenda economică și socială” a acestora și despre viziunea lor privind viitorul Franței.

În calitate de tată al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump și consilier diplomatic, Kushner senior are o legătură directă cu Casa Albă. În interviul de săptămâna trecută, Trump a declarat că ar putea ajunge să sprijine candidați politici aliniați propriei sale viziuni pentru Europa.

Kushner s-a întâlnit, de asemenea, cu liderii a cel puțin alte două partide franceze în ultimele săptămâni, însă un purtător de cuvânt al Ambasadei SUA în Franța a sugerat că întâlnirile nu fac parte dintr-un efort coordonat de sprijinire a extremei drepte europene: „Ca practică standard, Misiunea SUA în Franța interacționează în mod regulat cu o gamă largă de partide și lideri politici și va continua să o facă.”

Cu toate acestea, spre deosebire de liderii AfD din Germania, Le Pen și Bardella, precum și alți politicieni ai partidului de extremă dreapta Rassemblement National, au fost reticenți în a-l îmbrățișa pe deplin pe Trump, având în vedere lipsa de popularitate a acestuia în Franța, inclusiv în rândul unor membri ai propriului lor partid.

În ceea ce privește AfD, eforturile de apropiere față de parteneri dispuși din SUA urmează să continue. Frohnmaier a declarat că va invita parlamentari americani la un congres organizat la Berlin în luna februarie, menit să aprofundeze legăturile cu republicanii MAGA.

Editor : M.I.