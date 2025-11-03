Un muncitor a fost internat în spital cu răni grave în urma prăbușirii parțiale, luni, a unui turn medieval în renovare din centrul Romei, lângă Colosseum, a raportat agenția de știri ANSA, relatează Reuters.

Actualizare 15.13: Ziarul italian Corriere della Sera raportează cu un muncitor român s-ar afla sub dărâmături, însă informația nu este verificată.

Știrea inițială: Conform surselor ANSA, este vorba despre un bărbat de 64 de ani, care a suferit leziuni la nivelul capului în urma prăbușirii unei secțiuni din Torrei dei Conti.

Bărbatul făcea parte dintr-o echipă de muncitori care efectuau lucrări de restaurare la turnul fortificat medieval, situat foarte aproape de Colosseum și de Forumul Roman. Alți doi muncitori au fost răniți ușor și au refuzat să fie transportați la spital, a precizat ANSA.

Totodată, trei muncitori care lucrau pe schela și au rămas blocați după prăbușire au fost salvați de pompieri cu o autoscară.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Luca Cari, a declarat anterior pentru Reuters că serviciile de urgență lucrează pentru a salva o persoană prinsă sub dărâmături.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Torre dei Conti, cu o înălțime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia din centrul orașului la Colosseum.

Clădirea nu a mai fost utilizată din 2006, dar a fost supusă unor lucrări de renovare în cadrul unui proiect cu durata de patru ani, care urmează să se încheie anul viitor, potrivit autorităților orașului Roma.

Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului a fost închisă pentru pietoni. Clădirea a fost ridicată de papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa la începutul secolului al XIII-lea.

Editor : A.M.G.