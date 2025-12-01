Live TV

Ucraina anunță o „realizare istorică”: Dronele de producție proprie „Sting” ar fi doborât primele Shahed-uri ale Rusiei

Data publicării:
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Drone kamikaze Shahed. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Ucraina a folosit pentru prima dată drone de interceptare „Sting”, produse pe plan intern, pentru a doborî drone Shahed lansate de Rusia într-un atac nocturn. Anunțul vine pe fondul intensificării ofensivei aeriene ruse, care a utilizat peste 5.000 de drone de acest tip în luna noiembrie, relatează Kyiv Post.

Rusia a lansat peste 5.000 de drone de tip Shahed asupra Ucrainei doar în luna noiembrie, inclusiv varianta rusească Geran-3, analogă versiunii produse de Teheran.

Activistul ucrainean Serhii Sternenko a declarat duminică faptul că trupele ucrainene au doborât mai multe drone Shahed cu dronele de interceptare „Sting”, fabricate în Ucraina, pentru prima dată, în timpul unui atac nocturn lansat de Rusia.

Într-un mesaj postat pe Telegram, Sternenko a descris acest moment drept „o realizare istorică”: „În această noapte, pentru prima dată, soldații noștri au doborât mai multe drone Shahed folosind drone de interceptare Sting produse în Ucraina”, a spus el.

Potrivit Institutului pentru Știință și Securitate Internațională din SUA, Rusia a folosit peste 5.000 de drone de tip Shahed împotriva Ucrainei în noiembrie 2025, o medie de 182 de lansări pe zi.

Ucraina a vizat în replică fabricile ruse de drone, de exemplu, armata ucraineană a anunțat pe 6 noiembrie că a distrus o bază majoră de Shahed din regiunea Donețk, aflată sub ocupație rusă.

Conform thinktank-ului ucrainean Militarnîi, Rusia suplimentează dronele Shahed produse de Iran cu modelul Geran-3, construit în Rusia pe același principiu.

Identificat de serviciile de informații ucrainene la începutul anului 2025, analogul rusesc al dronei Shahed este „echipat cu un mic motor turbofan Tolou-10/13, similar cu cel utilizat în modelul iranian”. De atunci, Forțele Armate ale Ucrainei au înregistrat cel puțin 138 de drone Geran-3.

Atât Geran-3, cât și modelul original Shahed își epuizează rapid combustibilul atunci când zboară la viteză maximă, ceea ce, teoretic, le face vulnerabile la dronele de interceptare ucrainene.

Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina a avertizat la începutul acestei luni că Rusia și Iranul ar putea folosi teritoriul ucrainean pentru a testa în condiții reale dronele Shahed ale Teheranului împotriva armelor americane și europene.

