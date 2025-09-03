Live TV

Ucraina va deschide o fabrică de arme în Danemarca. „O mână de ajutor în lupta pentru securitate”

Data publicării:
profimedia-1033833812
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen. Sursa: Profimedia

Un producător ucrainean de arme se va muta pe teritoriul Danemarcei, a declarat miercuri ministrul danez al Apărării, marcând, astfel, o nouă frontieră în cooperarea în domeniul armamentului între Kiev și aliații săi. Troels Lund Poulsen a declarat că firma ucraineană Fire Point va deschide o fabrică în Vojens, un oraș din sudul țării care găzduiește deja o bază aeriană daneză, inclusiv flota de avioane de vânătoare F-16 a țării, anunță Politico.

Inițiativa, pe care Poulsen a numit-o „o mână de ajutor în lupta Ucrainei pentru securitate”, este primul caz în care o firmă ucraineană de armament își mută operațiunile într-o țară NATO.

Fire Point produce drone de luptă și rachete de croazieră, inclusiv racheta Flamingo FP-5, cu o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme.

Fabrica sa din Danemarca va produce în principal combustibil pentru rachete și se preconizează că va fi inaugurată până în decembrie.

Poulsen a anunțat această decizie în cadrul unei reuniuni a liderilor nordici și baltici, la care a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a recunoscut că Kremlinul ar putea riposta cu „sabotaj și spionaj”, adăugând că „amenințarea a devenit, desigur, mai mare”.

În contextul războiului de uzură istovitor al Rusiei, industria internă de armament a Ucrainei, în plină expansiune, se străduiește să țină pasul, arată Politico. Kievul a anunțat în iulie un plan de stimulare a producției de arme autohtone, stabilind obiectivul de a produce 50% din propriile arme în termen de șase luni.

