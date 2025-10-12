Uniunea Europeană marchează o schimbare majoră în modul de control al frontierelor. Începând de astăzi, sistemul tradițional de ștampilare a pașapoartelor este înlocuit treptat cu un sistem automatizat digital, care va înregistra intrările și ieșirile cetățenilor din afara UE. Noul mecanism, implementat în 29 de țări, are scopul de a crește securitatea, de a preveni migrația ilegală și de a simplifica procedurile pentru călători.

Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE.

Uniunea Europeană introduce controlul automatizat la frontierele sale. Noul sistem, care va fi implementat începând de duminică, 12 octombrie, pe o perioadă de şase luni de către statele membre, va înregistra în format digital intrările şi ieşirile tuturor cetăţenilor ţărilor terţe care se deplasează în Europa pentru un sejur de scurtă durată (90 de zile pe o perioadă de 180 de zile), relatează TF1. Acesta va înregistra într-un fişier comun numele, numărul paşaportului şi amprentele digitale şi va înlocui treptat sistemul actual de aplicare a ştampilelor pe paşapoarte.

„Pe parcursul implementării treptate, statele membre vor putea decide la ce puncte de trecere a frontierei vor începe să implementeze sistemul şi când”, a precizat Comisia Europeană vineri. La sfârşitul perioadei, adică la 10 aprilie 2026, toate punctele de trecere vor fi vizate, iar ştampilarea paşapoartelor va fi înlocuită cu înregistrări electronice.

„Acest lucru ne va ajuta să ştim cine intră şi cine iese din UE”, a declarat în vară comisarul european responsabil cu migraţia, Magnus Brunner.

„Frontiere inteligente”

Implementarea acestui nou sistem de control se înscrie în cadrul proiectului „Frontiere inteligente” al UE, al cărui obiectiv este îmbunătăţirea gestionării frontierelor externe ale Uniunii prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie şi a soluţiilor inovatoare.

Acesta va detecta în mod sistematic persoanele care au depăşit durata de şedere autorizată, precum şi cazurile de fraudă în acte şi de fraudă de identitate, subliniază executivul european, şi „va contribui astfel la prevenirea migraţiei ilegale şi la protejarea securităţii cetăţenilor europeni”.

Punerea în aplicare a sistemului, în discuţie de aproape zece ani, se va face treptat, astfel încât autorităţile de frontieră, sectorul transporturilor şi călătorii care sosesc în UE sau pleacă din UE să aibă timp să se adapteze la noile proceduri.

În ce țări va fi implementat noul sistem

Dispozitivul suscită însă reticenţa unor companii de transport. Acestea se tem că va prelungi cozile la aeroporturi sau gări. Primarul Londrei, Sadiq Khan, şi-a exprimat îngrijorarea că acest sistem ar putea provoca „haos” în oraşul său, în special în gara St. Pancras, de unde pleacă şi sosesc trenurile Eurostar.

Autorităţile britanice au avertizat deja cetăţenii lor că vor fi necesare „câteva minute” de aşteptare suplimentare pentru ca „fiecare pasager” să treacă frontierele. Executivul european asigură că prin campaniile de informare şi acţiunile de sensibilizare va facilita implementarea sa, care se va desfăşura pe o perioadă de şase luni.

29 de ţări vor participa la implementarea noului sistem automatizat de control. Printre acestea se numără toate ţările Uniunii Europene, cu excepţia Ciprului şi Irlandei, şi toate statele membre ale spaţiului Schengen, cu excepţia Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei şi Elveţiei.

Sistemul EES la frontierele României

Poliţia de Frontieră anunţă că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este operaţional, fiind introdus în mod progresiv la punctele de trecere a frontierei Midia (Constanţa), Stânca (Botoşani), Naidaş (Caraş-Severin), Sighet (Maramureş) şi la Aeroportul Sibiu. Sistemul va fi extins şi la celelalte puncte de frontieră în următoarele şase luni.

„Astăzi, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene a fost operaţionalizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES). În România, acesta a fost operaţionalizat în mod progresiv la punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanţa), Stânca (jud. Botoşani), Naidaş (jud. Caraş-Severin), Sighet (judeţul Maramureş) şi Aeroport Sibiu, urmând ca în următoarele 6 luni să fie extins etapizat şi la celelalte puncte de trecere a frontierei”, a transmis Poliţia de Frontieră.

EES se aplică cetăţenilor statelor terţe (care nu fac parte din Uniunea Europeană, cu excepţiile precizate de regulament) care sunt admişi pentru o şedere pe termen scurt (maxim 90 de zile în oricare 180 de zile), inclusiv cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi cetăţenilor terţi care sunt membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii şi nu deţin un permis de şedere, a mai precizat Poliția de Frontieră.

Editor : M.I.