Live TV

Video UE renunță la ștampila pe pașaport. Cum va funcționa noul sistem digital de control EES la granițele României

Data actualizării: Data publicării:
FILE PHOTO: Demonstration of the European Union's Entry/Exit System
Pentru călătorii din afara Europei, noul sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Sursa foto: REUTERS/Jack Taylor
Din articol
„Frontiere inteligente” În ce țări va fi implementat noul sistem Sistemul EES la frontierele României

Uniunea Europeană marchează o schimbare majoră în modul de control al frontierelor. Începând de astăzi, sistemul tradițional de ștampilare a pașapoartelor este înlocuit treptat cu un sistem automatizat digital, care va înregistra intrările și ieșirile cetățenilor din afara UE. Noul mecanism, implementat în 29 de țări, are scopul de a crește securitatea, de a preveni migrația ilegală și de a simplifica procedurile pentru călători.

Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE.

Uniunea Europeană introduce controlul automatizat la frontierele sale. Noul sistem, care va fi implementat începând de duminică, 12 octombrie, pe o perioadă de şase luni de către statele membre, va înregistra în format digital intrările şi ieşirile tuturor cetăţenilor ţărilor terţe care se deplasează în Europa pentru un sejur de scurtă durată (90 de zile pe o perioadă de 180 de zile), relatează TF1. Acesta va înregistra într-un fişier comun numele, numărul paşaportului şi amprentele digitale şi va înlocui treptat sistemul actual de aplicare a ştampilelor pe paşapoarte.

„Pe parcursul implementării treptate, statele membre vor putea decide la ce puncte de trecere a frontierei vor începe să implementeze sistemul şi când”, a precizat Comisia Europeană vineri. La sfârşitul perioadei, adică la 10 aprilie 2026, toate punctele de trecere vor fi vizate, iar ştampilarea paşapoartelor va fi înlocuită cu înregistrări electronice.

„Acest lucru ne va ajuta să ştim cine intră şi cine iese din UE”, a declarat în vară comisarul european responsabil cu migraţia, Magnus Brunner.

„Frontiere inteligente”

Implementarea acestui nou sistem de control se înscrie în cadrul proiectului „Frontiere inteligente” al UE, al cărui obiectiv este îmbunătăţirea gestionării frontierelor externe ale Uniunii prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie şi a soluţiilor inovatoare.

Acesta va detecta în mod sistematic persoanele care au depăşit durata de şedere autorizată, precum şi cazurile de fraudă în acte şi de fraudă de identitate, subliniază executivul european, şi „va contribui astfel la prevenirea migraţiei ilegale şi la protejarea securităţii cetăţenilor europeni”.

Punerea în aplicare a sistemului, în discuţie de aproape zece ani, se va face treptat, astfel încât autorităţile de frontieră, sectorul transporturilor şi călătorii care sosesc în UE sau pleacă din UE să aibă timp să se adapteze la noile proceduri.

În ce țări va fi implementat noul sistem

Dispozitivul suscită însă reticenţa unor companii de transport. Acestea se tem că va prelungi cozile la aeroporturi sau gări. Primarul Londrei, Sadiq Khan, şi-a exprimat îngrijorarea că acest sistem ar putea provoca „haos” în oraşul său, în special în gara St. Pancras, de unde pleacă şi sosesc trenurile Eurostar.

Autorităţile britanice au avertizat deja cetăţenii lor că vor fi necesare „câteva minute” de aşteptare suplimentare pentru ca „fiecare pasager” să treacă frontierele. Executivul european asigură că prin campaniile de informare şi acţiunile de sensibilizare va facilita implementarea sa, care se va desfăşura pe o perioadă de şase luni.

29 de ţări vor participa la implementarea noului sistem automatizat de control. Printre acestea se numără toate ţările Uniunii Europene, cu excepţia Ciprului şi Irlandei, şi toate statele membre ale spaţiului Schengen, cu excepţia Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei şi Elveţiei.

Sistemul EES la frontierele României

Poliţia de Frontieră anunţă că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este operaţional, fiind introdus în mod progresiv la punctele de trecere a frontierei Midia (Constanţa), Stânca (Botoşani), Naidaş (Caraş-Severin), Sighet (Maramureş) şi la Aeroportul Sibiu. Sistemul va fi extins şi la celelalte puncte de frontieră în următoarele şase luni.

„Astăzi, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene a fost operaţionalizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES). În România, acesta a fost operaţionalizat în mod progresiv la punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanţa), Stânca (jud. Botoşani), Naidaş (jud. Caraş-Severin), Sighet (judeţul Maramureş) şi Aeroport Sibiu, urmând ca în următoarele 6 luni să fie extins etapizat şi la celelalte puncte de trecere a frontierei”, a transmis Poliţia de Frontieră.

EES se aplică cetăţenilor statelor terţe (care nu fac parte din Uniunea Europeană, cu excepţiile precizate de regulament) care sunt admişi pentru o şedere pe termen scurt (maxim 90 de zile în oricare 180 de zile), inclusiv cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi cetăţenilor terţi care sunt membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii şi nu deţin un permis de şedere, a mai precizat Poliția de Frontieră.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
2
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
3
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
4
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
bancnote false 100 euro prop copy
5
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Digi Sport
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie frig primavara vreme rece
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi...
Charley Ottley în studioul Digi24.
Invitația adresată de Electrica lui Charlie Ottley, după ce a stat...
Israel Says It Controls Corridor On Gaza-Egypt Border
Israel pregătește distrugerea tunelurilor Hamas din Gaza. Operațiunea...
PRAHOVA - MOBEX PH-DB 24 - 4 SEP 2024
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la...
Ultimele știri
Oamenii de știință au descoperit mici particule de aur în acele de molid. Care este explicația cercetătorilor pentru fenomenul inedit
România - Austria, de la 21:45, în preliminariile CM 2026. Jucătorii de pe foaia de joc a lui Lucescu și numele surpriză de pe listă
Mesajul lui Bujduveanu pentru colegii de Coaliție: Bucureștiul trebuie lăsat în pace să guverneze. Nu poți să favorizezi sectoarele
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
uk calatori
Britanicii vor fi fotografiați și amprentați la intrarea în spațiul Schengen, începând de duminică
Claudia Plakolm
Austria sprijină extinderea UE în Balcanii de Vest prin vot cu majoritate calificată
apicultor verifica albinele din stup
Un erbicid din România care ucide milioane de albine a alarmat UE. Ce sancțiuni riscă Bucureștiul
doua persoane din comunitatea lgbt se tin de mana
UE amenință statele membre cu acțiuni în instanță pentru încălcarea drepturilor persoanelor LGBTQ+. „Acest lucru trebuie să înceteze”
Aplicații telefon
UE investighează Snapchat, Youtube, Apple Store și Google Play în legătură cu impactul asupra copiilor
Partenerii noștri
Pe Roz
"Picioarele astea trebuie scoase mai des la vedere!" Amy Schumer, în rochie mini, și-a arătat noua siluetă...
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face astăzi pentru...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Ce i-a făcut Klaus Iohannis lui Ion Țiriac, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul român: ”Dar...
Adevărul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de...
Playtech
Temperatura ideală în casă ca să nu plătești mai mult de 400 de lei pe lună la căldură: cât să setezi...
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
"Nu vor uita niciodată!". Ce s-a întâmplat când fotbaliștii Austriei au ajuns la hotelul din București
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
Diane Keaton nu știa nimic despre "Nașul" când a primit rolul care a consacrat-o: "Nu aveam idee despre ce e...
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele...
Newsweek
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi?
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
O poiană din Finlanda a devenit ring de lupte pentru doi urși. Imaginile cu uriașii blănoși sunt virale
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu