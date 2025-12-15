UE va extinde sancțiunile împotriva Belarusului pentru a include activitățile hibride, susține Lituania

Uniunea Europeană urmează să aprobe extinderea sancțiunilor împotriva regimului din Belarus pentru a include activitățile hibride împotriva blocului, a declarat luni ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, relatează Reuters.

Lituania a declarat săptămâna trecută starea de urgență și a solicitat parlamentului să autorizeze sprijinul militar pentru oamenii legii și poliția de frontieră, după ce o serie de baloane ale contrabandiștilor din Belarus au perturbat în mod repetat traficul aerian în ultimele luni.

„Aștept cu nerăbdare extinderea regimului de sancțiuni împotriva Belarusului dacă aceste activități hibride împotriva noastră vor continua”, a spus Budrys înaintea unei reuniuni a miniștrilor afacerilor externe din țările UE la Bruxelles.

Amintim că Lituania acuză Belarus că permite traficanților să folosească baloane meteorologice pentru a transporta țigări de contrabandă peste graniță, lucru care a forțat în repetate rânduri aeroportul din Vilnius să își suspende operațiunile.

Belarus, care a permis folosirea teritoriului său pentru invazia Rusiei în Ucraina în 2022, a negat responsabilitatea pentru baloane și a acuzat Lituania de provocări, inclusiv presupusa trimitere a unei drone care să arunce „material extremist”.

Lituania, membră NATO și a Uniunii Europene, care a făcut parte din fosta Uniune Sovietică, a respins aceste acuzații drept false.

Editor : A.M.G.