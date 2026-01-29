Bilanț în creștere: 17 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei. Judeţele din România cu cele mai multe cazuri

Un număr de 17 persoane au murit săptămâna trecută în ţară din cauza gripei, a informat joi Institutul Naţional de Sănătate Publică. De la începutul sezonului au fost raportate 57 de decese cauzate de gripă.

„În săptămâna 19-25 ianuarie au fost raportate 104.973 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 8,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (96.582) şi cu 21,4% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (133.635). Variaţia în minus faţă de media calculată de 117.279 a cazurilor din ultimele sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 10,5%”, precizează sursa citată.



În aceeaşi perioadă s-au înregistrat 8.499 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 6.287 în săptămâna precedentă şi cu 10.950 în aceeaşi săptămână a sezonului precedent, fiind de 1,6 ori mai multe faţă de media ultimelor cinci sezoane (5.436).



În acelaşi interval s-au înregistrat 328 cazuri de gripă confirmată de laborator (56 cu virus gripal AH3, 8 cu virus gripal AH1 şi 264 cu virus gripal A nesubtipat).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate judeţe, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (1.204) şi în judeţele Constanţa (837) şi Prahova (753).

Până la data de 25 ianuarie, au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.293.815 vaccinări antigripale (1.267.240 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.075 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

