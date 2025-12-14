UE va renunța la interdicția ca din 2035 să nu se mai vândă mașini pe combustibil clasic. Anunțul, în două zile. La ce ne putem aștepta

Comisia Europeană va renunța la planurile de interzicere efectivă a autovehiculelor noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, a declarat vineri un înalt legislator al UE, ceea ce ar reprezenta o victorie importantă pentru Germania, care a făcut presiuni pentru a-și proteja producătorii de automobile.

Manfred Weber, președintele celui mai mare partid din Parlamentul European, PPE, a sugerat într-o declarație anterioară că va exista o propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 pentru obiectivele flotei producătorilor auto începând cu 2035.

Interdicția planificată era o parte esențială a strategiei UE de a stimula decarbonizarea continentului și de a impulsiona dezvoltarea vehiculelor electrice. Însă Bruxelles s-a confruntat cu un lobby intens, în special din partea Germaniei și a producătorilor auto din această țară, care susțin că se confruntă cu o concurență acerbă din partea Chinei.

Producătorii auto sunt sub presiune

Erik Severinson, director comercial al Volvo Cars, a declarat vineri pentru Reuters că orice schimbare de poziție ar submina încrederea în viitoarea reglementare, iar compania sa era „gata să treacă” la alternative electrice.

Comisia Europeană, care urmează să facă un anunț cu privire la schema planificată pe 16 decembrie, a declarat că nu va comenta nicio propunere înainte de termen.

Weber nu a furnizat detalii suplimentare, dar a declarat joi seara că, în conformitate cu noile planuri, o reducere de 90% a emisiilor de CO2 va fi obligatorie pentru obiectivele flotei producătorilor auto pentru înmatriculările noi începând cu 2035.

„De asemenea, nu va exista o țintă de 100% începând cu 2040”, a declarat el pentru tabloidul Bild.

Noi tehnologii

Cancelarul german Friedrich Merz, care a participat și el la conferința de presă de vineri, a declarat că vehiculele electrice rămân principala cale către neutralitatea carbonului, dar că există și alte tehnologii, cum ar fi combustibilii sintetici.

„Și asta este exact ceea ce înțelegem prin deschidere tehnologică. Acest lucru oferă acum industriei o siguranță reală în planificare”, a spus Merz.

Germania a făcut presiuni intense pentru a obține anularea interdicției planificate, îngrijorată că producătorii săi de automobile vor fi supuși unei presiuni și mai mari, pe măsură ce rivalii asiatici pătrund din ce în ce mai mult în Europa, în timp ce tarifele de import din SUA au dat o lovitură majoră.

Luna trecută, Merz, într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut că producătorii de automobile au nevoie de mai multă flexibilitate, după ce cererea de vehicule electrice nu a reușit să îndeplinească așteptările industriei.

„O mare parte a industriei auto din Europa, inclusiv din Germania, și mă refer în special la industria furnizorilor, se află într-o situație economică extrem de dificilă, motiv pentru care trebuie să corectăm cât mai repede posibil condițiile-cadru din Europa, astfel încât această industrie să aibă un viitor în Europa.”

