Bruxelles va revizui restricția din 2035, privind motoarele cu ardere internă. Poziția europarlamentarului Virgil Popescu

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că, alături de colegii săi din Partidul Popularilor Europeni (PPE), solicită eliminarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă, în contextul în care, săptămâna viitoare, Comisia Europeană ar urma să anunţe revizuirea interdicţiei din 2035. „Prin această măsură vom ajuta şi industria auto din România, un motor important de creştere economică”, adaugă el.

Restricția Uniunii Europene, adoptată inițial, prevedea ca, începând din 2035, toate mașinile și camionetele noi vândute să aibă emisii zero de CO2, ceea ce ar fi echivalat cu o interdicție de facto a vânzării de vehicule noi cu motoare cu ardere internă (pe benzină și diesel).

Cu toate acestea, informațiile recente (decembrie 2025) indică faptul că acest plan a fost abandonat sau este în curs de revizuire majoră din cauza presiunilor exercitate de mai multe state membre și de industria auto.

„Susţinem ridicarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă! Alături de colegii din PPE, am decis să cerem eliminarea acestei interdicţii. Este timpul să corectăm o greşeală istorică: interzicerea motoarelor cu ardere internă”, a arătat Virgil Popescu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că luptă pentru acest obiectiv de mai mulţi ani.

„Săptămâna viitoare, Comisia Europeană va anunţa revizuirea interdicţiei din 2035, iar interdicţia generală asupra acestei tehnologii trebuie, în sfârşit, scoasă de pe agenda politică. Prin această măsură vom ajuta şi industria auto din România, un motor important de creştere economică. Mai ales că ne dorim să încurajăm inovaţia, în paralel cu obiectivele de creştere a competitivităţii!”, a subliniat Virgil Popescu.

