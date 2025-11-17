Un nou aeroport a fost închis în Uniunea Europeană din cauza unei drone suspecte

Aeroportul din Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis temporar duminică seara după ce au fost semnalate drone în apropiere, au anunţat luni autorităţile aeroportuare în timp ce survolările suspecte se înmulţesc în Europa.

"Aeroportul a fost închis pentru aterizare şi decolare între aproximativ ora 21:30 (20:30 GMT) şi 23:15 (22:25 GMT) ieri seara, după o activitate suspectă de drone", a declarat Jan Eliassen, purtătorul de cuvânt al Navair, societate însărcinată cu controlul aerian în Danemarca.

Patru zboruri au fost vizate, a precizat el, informează AFP, potrivit Agerpres.

Această închidere intervine la aproape două luni după ce incidente similare au survenit în această ţară nordică şi care au dus la interzicerea zborurilor de drone civile timp de o săptămână, pentru a asigura securitatea summiturilor europene din 1 şi 2 octombrie.

La sfârşitul lui septembrie, zboruri de drone neidentificate au început la numai câteva zile după ce Danemarca anunţase achiziţia pentru prima dată a unor arme de precizie cu rază de acţiune lungă din cauza ameninţării reprezentate de Rusia "pentru anii ce vor urma".

Anchetatorii danezi nu au reuşit până acum să-i identifice pe responsabilii pentru zborurile de drone deasupra Danemarcei, însă şefa guvernului danez Mette Frederiksen a acuzat Rusia. "Există o ţară care reprezintă o ameninţare pentru securitatea Europei şi aceasta este Rusia", a declarat ea.

După incidentul de duminică seara, poliţia din regiunea Nordjylland a scris pe platforma X că a fost "informată că una sau mai multe drone este posibil său fi fost observate în jurul aeroportului din Aalborg".

"Anchetăm intens în zonă. Deocamdată, nu avem alte informaţii şi prin urmare nu putem confirma veridicitatea situaţiei", a adăugat ea.

Editor : A.R.