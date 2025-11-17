Live TV

Un nou aeroport a fost închis în Uniunea Europeană din cauza unei drone suspecte

Data publicării:
drona
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto. Profimedia Images

Aeroportul din Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis temporar duminică seara după ce au fost semnalate drone în apropiere, au anunţat luni autorităţile aeroportuare în timp ce survolările suspecte se înmulţesc în Europa.

"Aeroportul a fost închis pentru aterizare şi decolare între aproximativ ora 21:30 (20:30 GMT) şi 23:15 (22:25 GMT) ieri seara, după o activitate suspectă de drone", a declarat Jan Eliassen, purtătorul de cuvânt al Navair, societate însărcinată cu controlul aerian în Danemarca.

Patru zboruri au fost vizate, a precizat el, informează AFP, potrivit Agerpres.

Această închidere intervine la aproape două luni după ce incidente similare au survenit în această ţară nordică şi care au dus la interzicerea zborurilor de drone civile timp de o săptămână, pentru a asigura securitatea summiturilor europene din 1 şi 2 octombrie.

La sfârşitul lui septembrie, zboruri de drone neidentificate au început la numai câteva zile după ce Danemarca anunţase achiziţia pentru prima dată a unor arme de precizie cu rază de acţiune lungă din cauza ameninţării reprezentate de Rusia "pentru anii ce vor urma".

Anchetatorii danezi nu au reuşit până acum să-i identifice pe responsabilii pentru zborurile de drone deasupra Danemarcei, însă şefa guvernului danez Mette Frederiksen a acuzat Rusia. "Există o ţară care reprezintă o ameninţare pentru securitatea Europei şi aceasta este Rusia", a declarat ea.

După incidentul de duminică seara, poliţia din regiunea Nordjylland a scris pe platforma X că a fost "informată că una sau mai multe drone este posibil său fi fost observate în jurul aeroportului din Aalborg".

"Anchetăm intens în zonă. Deocamdată, nu avem alte informaţii şi prin urmare nu putem confirma veridicitatea situaţiei", a adăugat ea.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nava-gpl-atac rusia
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave...
buletin de vot introdus in urna
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de...
criminal beciu teleorman
Nereguli grave în dosarul femeii ucise de soţ în Teleorman...
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă...
Ultimele știri
Ministerul Sănătății a închis clinica de stomatologie din București unde a murit fetița de 2 ani și a trimis un raport procurorilor
Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat
Cel puțin 32 de oameni au murit după ce mina de cobalt unde lucrau ilegal s-a prăbușit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bloc Kiev
Văduva primului inginer mort de la Cernobîl a fost ucisă într-un atac cu drone rusești asupra Kievului. „O nouă tragedie”
ceata pe aeroport
Ceața blochează aeroportul din Craiova. Mai multe curse au fost anulate
aeroportul chisinau
Republica Moldova a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chişinău
linie de tren
Circulaţia trenurilor către Aeroportul Otopeni va fi modificată în urma unor lucrări. Anunțul CFR
echipe de cercetare la locul unde s-a probabusit drona in zona grindu
Șeful Statului Major, despre drona căzută în zona Grindu: Nu a fost combătută pentru că nu a intrat în raza sistemului de apărare
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Fanatik.ro
Primarul din Tulcea, dezvăluiri despre situația localnicilor evacuați din Plauru după alerta de la granița...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Raluka, zi de naștere serbată în costum de baie, în Mexic, acolo unde iubitul deține un resort. Emană...
Film Now
Michael J. Fox, alături de soție și de cei patru copii, la gala dedicată luptei contra bolii Parkinson: „Mă...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu