Alertă de securitate în Danemarca. Aeroportul din Copenhaga, închis după ce au fost semnalate drone

Data actualizării: Data publicării:
aeroportul din copemhaga, la sosiri
Foto Profimedia Images

Toate zborurile de pe și către cel mai mare aeroport din Danemarca au fost suspendate după ce au fost observate drone, a anunțat poliția, scrie BBC.

Potrivit autorităților, două-trei drone de dimensiuni mari au fost văzute zburând în zona Aeroportului din Copenhaga.

Decolările și aterizările pe aeroport au fost suspendate începând cu ora 20:30, ora locală (19:30 BST).

„[Aeroportul] este în prezent închis pentru decolări și aterizări, deoarece două-trei drone mari au fost văzute zburând în zonă. Orizontul de timp este momentan necunoscut”, a precizat poliția într-o declarație publicată pe X.

Toate decolările și aterizările de pe Aeroportul din Copenhaga au fost suspendate începând cu ora 20:26, ora locală (18:26 GMT), din cauza unor raportări privind drone, potrivit unei postări FlightRadar pe rețeaua X. Cel puțin 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi, mai spune postarea.

