Alertă de securitate în Danemarca. Aeroportul din Copenhaga, închis după ce au fost semnalate drone

Toate zborurile de pe și către cel mai mare aeroport din Danemarca au fost suspendate după ce au fost observate drone, a anunțat poliția, scrie BBC.

Potrivit autorităților, două-trei drone de dimensiuni mari au fost văzute zburând în zona Aeroportului din Copenhaga.

Decolările și aterizările pe aeroport au fost suspendate începând cu ora 20:30, ora locală (19:30 BST).

„[Aeroportul] este în prezent închis pentru decolări și aterizări, deoarece două-trei drone mari au fost văzute zburând în zonă. Orizontul de timp este momentan necunoscut”, a precizat poliția într-o declarație publicată pe X.

Toate decolările și aterizările de pe Aeroportul din Copenhaga au fost suspendate începând cu ora 20:26, ora locală (18:26 GMT), din cauza unor raportări privind drone, potrivit unei postări FlightRadar pe rețeaua X. Cel puțin 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi, mai spune postarea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu