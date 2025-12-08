Live TV

Un tribunal olandez a înghețat activele operatorului rus TurkStream după o acțiune în justiție intentată de un oligarh ucrainean

profimedia-0370159209
Conducta de gaz Turkstream, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Autoritățile olandeze au înghețat activele operatorului rus al TurkStream — ultima conductă de gaz activă a Rusiei către Europa — după ce o companie deținută de cel mai bogat om din Ucraina a depus o cerere de despăgubire, relatează TVP World.

Ziarul rus Vedomosti a relatat luni că un tribunal districtual din Amsterdam a înghețat activele South Stream Transport, o filială înregistrată în Olanda a gigantului energetic Gazprom, deținut de Kremlin, și operatorul conductei TurkStream, pentru a asigura o potențială plată legată de firma energetică ucraineană DTEK Krymenergo, deținută de miliardarul Rinat Ahmetov. 

Activele au fost înghețate în iulie, scrie ziarul.

DTEK Krymenergo a solicitat despăgubiri în mai multe instanțe internaționale după ce autoritățile ruse i-au confiscat activele din Crimeea în urma anexării peninsulei de către Moscova în 2014.

În noiembrie 2023, un tribunal de arbitraj din Haga a obligat Rusia să plătească companiei 179 milioane de euro, plus dobânzi și cheltuieli judiciare. Moscova a contestat această hotărâre, iar cazul se află în continuare pe rolul unei curți de apel olandeze.

Potrivit Vedomosti, hotărârea instanței din Amsterdam face parte din eforturile DTEK de a pune în aplicare hotărârea de despăgubire, vizând companiile rusești legate de stat din străinătate. Deși valoarea activelor înghețate nu a fost dezvăluită, firma ucraineană a susținut că interesele South Stream Transport sunt strâns legate de Gazprom, care deține o participație majoritară în operator.

South Stream Transport a contestat înghețarea în august, susținând că funcționează independent de statul rus.

South Stream Transport gestionează secțiunea offshore a conductei TurkStream, dezvoltată inițial împreună cu parteneri europeni înainte ca Gazprom să preia controlul total în 2014.

Conducta, care permite Moscovei să ocolească Ucraina ca rută de tranzit către Europa, transportă gaze naturale rusești către sudul Europei prin Marea Neagră și Turcia.

În prezent, este singura conductă activă care exportă gaz rusesc direct în Europa, după încetarea tranzitului prin Ucraina și închiderea rutelor anterioare.

