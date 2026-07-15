Şase români au fost arestați după ce au obligat mai multe tinere să se prostitueze în Cartierul Roşu din Amsterdam

Şase români acuzaţi că au racolat, în cursul anului 2025, mai multe tinere pe care le-au pus să se prostitueze în Cartierul Roşu din Amsterdam au fost arestaţi în urma unei anchete comune a autorităţilor judiciare române şi olandeze, sub coordonarea Eurojust. Potrivit anchetatorilor, victimele erau agresate în mod repetat, drogate, ameninţate cu moartea şi obligate să plătească taxă de protecţie. În acest caz au fost făcute simultan percheziţii în România şi Olanda.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) informează, miercuri, că procurori ai Biroului Teritorial Dâmboviţa al DIICOT şi poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa au făcut, în ziua precedentă, în cadrul unei acţiuni comune a autorităţilor judiciare din România şi Olanda, şapte percheziţii domiciliare în judeţele Dâmboviţa, Constanţa, Ilfov şi Buzău, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracţional organizat şi trafic de persoane.

Potrivit sursei citate, simultan, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară şi în Amsterdam, Olanda.

"Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul anului 2025, în judeţul Dâmboviţa, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a acţionat preponderent pe teritoriul Olandei, în scopul obţinerii unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a mai multor victime, tinere din România. Actele de urmărire penală au reliefat că membrii grupului infracţional au racolat mai multe tinere, pe care le-au determinat la practicarea prostituţiei în Amsterdam, în cartierul Red Light District. Astfel, 6 inculpaţi au exercitat, în mod direct, un control permanent asupra victimelor şi asupra sumelor de bani obţinute de acestea din practicarea prostituţiei. Persoanele vătămate au fost agresate în mod repetat, drogate, ameninţate cu moartea şi obligate să plătească taxă de protecţie", precizează DIICOT.

Sursa citată menţionează că, pentru facilitarea cooperării judiciare în această cauză, a fost iniţiat, sub coordonarea EUROJUST, acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă între autorităţile judiciare din România (DIICOT) şi cele din Olanda.

"În urma percheziţiilor efectuate în România au fost găsite şi ridicate sume de bani în lei, euro, dolari şi lire sterline, carduri bancare, înscrisuri cu valoare probatorie, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, faţă de doi inculpaţi, pe numele cărora autorităţile judiciare olandeze au emis mandate europene de arestare, a fost dispusă măsura reţinerii, fiind prezentaţi în faţa judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţilor de Apel Ploieşti şi Bucureşti cu propunere de arestare preventivă în vederea extrădării", arată sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, alţi patru inculpaţi au fost arestaţi preventiv de către autorităţile olandeze.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul EUROPOL şi al poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, jandarmilor Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Buzău, Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi ai Grupării de Jandarmi Mobile Constanţa.

Editor : A.P.