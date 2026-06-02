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Noul premier al Ungariei merge în vizită oficială în Franța. Ce va discuta cu Emmanuel Macron

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Hungary's Prime Minister-elect Peter Magyar
Peter Magyar Foto: Profimedia

După Varşovia, Bruxelles şi Berlin, noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, va merge la Paris, unde se va întâlni miercuri la Palatul Elysee cu preşedintele francez Emmanuel Macron. E o ocazie de a trece în revistă „sprijinul pentru Ucraina” după 16 ani de guvernare a predecesorului său pro-rus Viktor Orban, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Cei doi lideri „vor discuta despre principalele dosare ale politicii europene, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei şi continuarea sancţiunilor împotriva Rusiei, securitatea şi apărarea europeană, consolidarea competitivităţii europene şi pregătirile pentru următorul cadru financiar multianual”, a anunţat marţi preşedinţia franceză.

„Această vizită va permite, de asemenea, aprofundarea relaţiilor bilaterale dintre Franţa şi Ungaria prin dezvoltarea cooperării în mai multe domenii strategice, cum ar fi energia nucleară, apărarea şi infrastructura”, a adăugat Palatul Elysee.

Peter Magyar, care a câştigat alegerile parlamentare din aprilie împotriva lui Viktor Orban, a efectuat prima sa vizită în străinătate în Polonia, pe 19 şi 20 mai, pentru a repara relaţiile tensionate de legăturile strânse ale predecesorului său cu Moscova, în ciuda ofensivei ruseşti în Ucraina din 2022.

De asemenea, el s-a deplasat în Austria, apoi, pe 29 mai, şi la Bruxelles, unde preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat eliberarea a peste 16 miliarde de euro din fondurile destinate Ungariei, care fuseseră îngheţate sub Viktor Orban, sub condiţia reformelor din partea noului lider. De asemenea, el a s-a aflat marţi la Berlin.

Uniunea Europeană a fost nevoită să se confrunte timp de 16 ani cu un prim-ministru apropiat de Vladimir Putin şi Donald Trump, care a blocat o serie de dosare, inclusiv cel privind Ucraina.

Spre deosebire de predecesorul său, Peter Magyar a spus că recunoaşte pe deplin dreptul Ucrainei de a se apăra împotriva atacurilor ruseşti.

El şi-a anunţat intenţia de a „organiza o întâlnire” în iunie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu care Viktor Orban a avut o relaţie cunoscută ca fiind proastă.

Editor : C.L.B.

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