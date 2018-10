VIDEO. Discurs emoționant al unui lider UE. Revoluția din '89, Iliescu și minerii, invocați în Parlamentul European

Liderul grupului ALDE, Guy Verhofstadt, a susținut astăzi un discurs emoționant la dezbaterea din Parlamentul European la care a participat și președintele Klaus Iohannis.

„Prima dată când am fost la Bucureşti a fost în decembrie 1989. Cu un avion vechi Tarom. A fost o tortură. Pentru mine a fost prima dată când am fost într-o ţară comunistă. Îmi amintesc că la Bucureşti m-am întâlnit cu Radu Câmpeanu într-o clădire goală, într-un birou gol, cu o masă şi un scaun. Tocmai se întorsese din exil. Când m-am întors aici, am trimis imediat un camion cu mobilier de birou, computere. Câteva luni mai târziu, toate aceste cadouri capitaliste au fost distruse apoi de mineri furioşi, susținătorii lui Iliescu. Așa că am trimis al doilea camion pentru a-și putea pune pe picioare mişcarea liberală. Vă spun această poveste pentru că astăzi mă aflu după 30 de ani şi sunt din nou îngrjiorat de ce se întâmplă în România: de reformele dubioase din sistemul judiciar care îi pun în pericol independența. I-am spus asta și doamnei prim-ministru, acum câteva săptămâni”, a spus Guy Verhofstadt.

Oficialul european s-a arătat îngrijorat de și de modificările la Codul Penal care slăbesc lupta împotriva corupției și s-a referit și la desecretizarea protocoalelor dintre serviciile secrete și „anumite segmente ale sistemului judiciar”.

„Eu am făcut un apel la premierul României şi la dumneavoastră (la președintele Klaus Iohannis, n.r.) pentru că trebuie să colaboraţi. Apelul meu este să nu urmaţi exemplul Ungariei şi Poloniei, care au luat-o într-o direcție iliberală. Doar printr-o bună cooperare între dumneavoastră, ca preşedinte, premier și majoritatea parlamentară puteți evita această situaţie. La exact 30 de ani de la Revoluţia din România, cred că la nivel european avem nevoie exact de aceleași lucruri care sunt în joc și în România. În 2019, vom asista la o luptă între democrația liberală și tendințele din anumite state, din păcate multe dintre ele din Europa de Est, care se îndreaptă spre autocrație. Va fi o luptă între toleranță și rasism, între deschidere și protecționism, o luptă a tuturor liberalilor adevărați cu această îngustime a minții de care dau dovadă naționaliștii și populiștii. Cred că România, așa cum a fost și în 1989, trebuie să joace un rol important în această luptă. Să câștige această luptă în 2019”, a adăugat liderul grupului ALDE.

