VIDEO. Haos în Germania din cauza unui șofer beat. TIR-ul pe care îl conducea a distrus 33 de mașini și a provocat un incendiu

Haos total într-un oraș din sudul Germaniei, unde un TIR condus de un șofer beat a lovit peste 30 de mașini. Incidentul a declanșat și un incendiu, care a distrus mai multe autoturisme și a afectat o clădire.

TIR-ul a intrat într-o intersecție pe culoarea roșie a semaforului. A acroșat un autoturism, dar acesta era doar începutul. TIR-ul a lovit în total 33 de mașini, pe câteva sute de metri.

-Eram sus și mă uitam la televizor când am auzit un zgomot ciudat, urmat imediat de o coloană de flăcări. Am coborât repede și am văzut că acel TIR a lovit toate mașinile, le-a împins una în alta și apoi s-a oprit.

Un pieton a evitat la limită să fie lovit în plin, iar unele autoturisme au luat foc în urma impactului. Flăcările s-au răspândit și la o clădire din apropiere.

-Copiii mei sunt afectați și eu sunt puțin agitată. Tocmai terminasem de plătit mașina și bineînțeles că este avariată.

Șoferul vinovat, rănit ușor, a ajuns în arestul poliției.

Editor : A.P.