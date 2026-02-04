Partidul Tisza din Ungaria conduce în sondajele preelectorale. O formațiune de extremă dreapta, pe cale să intre în Parlament

Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria conduce în fața partidului Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, iar partidul de extremă dreapta Patria Noastră este pe cale să intre în Parlament, potrivit unui sondaj de opinie publicat marți și citat de Reuters.

Deși sondajele pro-guvernamentale plasează Fidesz în frunte, sondajul Institutului 21 publicat de site-ul de știri 24.hu a fost al doilea din această săptămână care a plasat Tisza în frunte și a arătat că Patria noastră va câștiga suficiente locuri pentru a intra în Parlament.

Naționalistul Orban se confruntă cu cea mai mare provocare pentru guvernarea sa de când Fidesz a obținut victoria în 2010, deși rezultatul rămâne foarte incert, sondajele de opinie arătând că mulți alegători sunt încă indeciși.

Sondajul Institutului 21, realizat între 28 ianuarie și 2 februarie, plasează Tisza la 35% din voturile tuturor alegătorilor, în creștere față de 34% în decembrie. Fidesz a obținut 28% din voturi, în creștere față de 26%.

Sondajul a arătat că 53% dintre alegătorii hotărâți îl susțin Tisza și 37% Fidesz, un nivel similar cu cel din decembrie.

Sondajul a arătat că Mi Hazank (Patria noastră) ar fi singurul alt partid care ar depăși pragul de 5% necesar pentru a intra în Parlament.

Un sondaj realizat de Institutul Publicus și publicat luni de ziarul Nepszava a arătat că 48% dintre alegătorii hotărâți susțin Tisza și 40% susțin Fidesz, iar Mi Hazank are un sprijin de peste 5%. De asemenea, sondajul a arătat că 27% dintre alegători sunt indeciși, față de 31% în decembrie.

Partidul Tisza este condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, care a declarat că partidul său va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE și NATO.

