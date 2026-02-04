Live TV

Partidul Tisza din Ungaria conduce în sondajele preelectorale. O formațiune de extremă dreapta, pe cale să intre în Parlament

Data publicării:
Peter Magyar
Peter Magyar. Foto: Profimedia

Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria conduce în fața partidului Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, iar partidul de extremă dreapta Patria Noastră este pe cale să intre în Parlament, potrivit unui sondaj de opinie publicat marți și citat de Reuters.

Deși sondajele pro-guvernamentale plasează Fidesz în frunte, sondajul Institutului 21 publicat de site-ul de știri 24.hu a fost al doilea din această săptămână care a plasat Tisza în frunte și a arătat că Patria noastră va câștiga suficiente locuri pentru a intra în Parlament.

Naționalistul Orban se confruntă cu cea mai mare provocare pentru guvernarea sa de când Fidesz a obținut victoria în 2010, deși rezultatul rămâne foarte incert, sondajele de opinie arătând că mulți alegători sunt încă indeciși.

Sondajul Institutului 21, realizat între 28 ianuarie și 2 februarie, plasează Tisza la 35% din voturile tuturor alegătorilor, în creștere față de 34% în decembrie. Fidesz a obținut 28% din voturi, în creștere față de 26%.

Sondajul a arătat că 53% dintre alegătorii hotărâți îl susțin Tisza și 37% Fidesz, un nivel similar cu cel din decembrie.

Sondajul a arătat că Mi Hazank (Patria noastră) ar fi singurul alt partid care ar depăși pragul de 5% necesar pentru a intra în Parlament.

Un sondaj realizat de Institutul Publicus și publicat luni de ziarul Nepszava a arătat că 48% dintre alegătorii hotărâți susțin Tisza și 40% susțin Fidesz, iar Mi Hazank are un sprijin de peste 5%. De asemenea, sondajul a arătat că 27% dintre alegători sunt indeciși, față de 31% în decembrie.

Partidul Tisza este condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, care a declarat că partidul său va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE și NATO.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
controlor
4
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
5
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alegeri Ungaria
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria: propunere controversată în Parlamentul din Budapesta
Donald Trump
Trump le cere republicanilor să „naționalizeze” alegerile. Ce presupune acest lucru
Péter Szijjártó, ministr zahraničí, politik
Ungaria a intentat un proces la Curtea Europeană de Justiție din cauza interdicției privind importurile de gaze rusești
viktor orban
Ce spune Viktor Orban despre adoptarea unor măsuri de austeritate după alegerile din aprilie. Economiştii au lansat deja un avertisment
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban acuză că Bruxelles-ul „cooperează în secret cu Kievul” împotriva Ungariei
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
Comisia Europeană
Bruxelles neagă acuzațiile SUA privind influențarea scrutinului din...
Lansator rusesc de rachete balistice la paradă
Cel mai important tratat nuclear al lumii se destramă. Ce scenarii...
copil la laptop
Ce spune Kelemen Hunor despre interzicerea accesului copiilor la...
Ultimele știri
Saudiții investesc masiv în energia solară din Turcia: 2 miliarde de dolari pentru parcuri fotovoltaice gigant
Cristian Rădulescu, directorul de la Grup Feroviar Român acuzat de dare de mită, a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune (surse)
Noi discuții despre pace, la Abu Dhabi. Delegațiile Rusiei, Ucrainei și SUA revin azi la masa negocierilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Motivul pentru care PNL refuză de doi ani și jumătate să achite o factură de 268 de lei. Reacția lui Ilie...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit 5 minute neîntrerupt despre Baba Alhassan. ”Trebuia să-i schimb numele când a venit”
Adevărul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Verdictul crunt al medicilor a venit ca o lovitură de ciocan, dar nimeni nu anticipa decizia legendarei...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”