Live TV

Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat

Data actualizării: Data publicării:
Viktor Orban și Bill Clinton, fotografie din 1998
Viktor Orban și Bill Clinton, fotografie din 1998. Foto: Profimedia

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a afirmat că fostul președinte american Bill Clinton a cerut la un moment dat Ungariei să lanseze un atac asupra Serbiei, dar Budapesta a refuzat, scrie agenția maghiară de știri Telex.

Vorbind la o întâlnire electorală cu locuitorii din localitatea Szombathely, un oraș de 80.000 de lcouitori din vestul țării, Orban a spus că povestea – despre care a spus că nu o mai împărtășise public până atunci – era despre importanța de a putea spune „nu” când vine vorba de război.

Potrivit lui Orban, în 1999, la scurt timp după ce a devenit prim-ministru, președintele SUA Bill Clinton l-a sunat și i-a cerut Ungariei să „bombardeze Serbia de la Voivodina până la Belgrad”.

Citește și

SUA vor finanța din „fonduri secrete” grupuri aliniate MAGA pentru a promova „valorile americane” în Europa

Când Orban și-a exprimat îngrijorarea cu privire la soarta sutelor de mii de etnici maghiari care trăiesc în Voivodina, președintele SUA ar fi răspuns că era gata să discute problema personal la summitul NATO de o săptămână mai târziu, dar problema nu a mai fost ridicată niciodată.

„Dacă am fi avut un prim-ministru care să poată spune doar «Da, domnule», am fi fost târâți adânc în război”, a concluzionat Orban.

Citește și

Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu

 

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
2
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
3
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
5
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban, declarație dură la un miting: Ucraina este „dușman” al Ungariei
Donald Trump receives Viktor Orban
„Am primit o invitaţie”. Viktor Orban anunţă când va fi inaugurat „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump
bill clinton hillary clinton
Bill și Hillary Clinton cer audieri publice în cazul Epstein: „Să încetăm să ne mai jucăm și să facem lucrurile cum trebuie”
poluare rau drina bosnia
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un râu din Bosnia amenință populația
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
Donald Trump, mesaj de susţinere pentru realegerea lui Orban, aflat în dificultate în sondajele din Ungaria: „Viktor muncește din greu”
Recomandările redacţiei
ninsoare in bucuresti
Episod de iarnă severă în România: ninsori, vânt de până la 90 km/h...
Amsterdam The Netherlands 22nd March 2025 National demonstration against racism and fascism. Landelijk demonstratie tege
Europenii boicotează produsele americane. Aplicațiile care identifică...
ilie bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan vine azi la Digi24
vânt
HARTĂ Avertizare ANM: Cod galben de vânt, ceață și răcire accentuată...
Ultimele știri
Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm
Israelul a avertizat SUA că ar putea ataca independent Iranul: „Reprezintă o amenințare existențială”
O nouă ediție TEZAUR: Titluri de stat cu dobânzi de până la 7% pe an, neimpozabile. Cum pot investi românii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Solista ale cărei fiice suferă de o boală rară dă totul pentru ele: "Ni s-a spus că s-ar putea să nu trăiască...
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Veste-bombă de la FCSB: „Într-o lună va fi pe teren”. Ce spune Meme Stoica despre „noul fundaș”. Update...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Serie de crime misterioase în Bulgaria. Trei persoane suspectate de crimă au fost găsite moarte. Un ONG care...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
Pro FM
Cât câștigă Bad Bunny din muzică. Detalii despre averea superstarului latino
Film Now
Staruri la Berlinala 2026. Pamela Anderson şi Channing Tatum, pe lista invitaților. Michelle Yeoh va primi...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
O decizie a guvernului scade pensiile tuturor românilor. Stagiul de cotizare va fi mai mic. Experții confirmă
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Jamie Lee Curtis a învins dependența de droguri și alcool acum 27 de ani. Vedeta face dezvăluiri despre...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...