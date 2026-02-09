Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a afirmat că fostul președinte american Bill Clinton a cerut la un moment dat Ungariei să lanseze un atac asupra Serbiei, dar Budapesta a refuzat, scrie agenția maghiară de știri Telex.

Vorbind la o întâlnire electorală cu locuitorii din localitatea Szombathely, un oraș de 80.000 de lcouitori din vestul țării, Orban a spus că povestea – despre care a spus că nu o mai împărtășise public până atunci – era despre importanța de a putea spune „nu” când vine vorba de război.

Potrivit lui Orban, în 1999, la scurt timp după ce a devenit prim-ministru, președintele SUA Bill Clinton l-a sunat și i-a cerut Ungariei să „bombardeze Serbia de la Voivodina până la Belgrad”.

Citește și

SUA vor finanța din „fonduri secrete” grupuri aliniate MAGA pentru a promova „valorile americane” în Europa

Când Orban și-a exprimat îngrijorarea cu privire la soarta sutelor de mii de etnici maghiari care trăiesc în Voivodina, președintele SUA ar fi răspuns că era gata să discute problema personal la summitul NATO de o săptămână mai târziu, dar problema nu a mai fost ridicată niciodată.

„Dacă am fi avut un prim-ministru care să poată spune doar «Da, domnule», am fi fost târâți adânc în război”, a concluzionat Orban.

Citește și

Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu

Editor : Sebastian Eduard