Zile decisive pentru acordul Brexit. Comisia Europeană: Există încă riscul unui eșec

Urmează zile critice pentru soarta relațiilor post Brexit cu Marea Britanie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că s-au înregistrat progrese reale în negocierile pentru acordul comercial, dar a avertizat că riscul unui eșec nu a fost îndepărtat.

Bruxellesul a exclus orice variantă care ar afecta integritatea pieței unice europene.

„Următoarele zile vor fi decisive. Uniunea Europeană este bine pregătită pentru un scenariu fără acord. Un lucru este clar. Oricare ar fi rezultatul, trebuie să existe și va exista o diferență netă între statutul de membru al Uniunii și cel de partener. Cu atât de puțin timp rămas, vom face tot ce este cu putință să ajungem la o înțelegere. Suntem dispuși să fim creativi, dar nu suntem dispuși să punem sub semnul întrebării integritatea pieței unice”, a spus Ursula von der Leyen.

Remarcile vin în contextul în care a mai rămas timp doar până la sfârșitul anului pentru încheierea acordului și ratificarea lui. Dacă nu vor reuși, de la 1 ianuarie vor intra automat în vigoare taxe vamale considerabile pe toate bunurile care vor circula între Marea Britanie și UE.

Pemierul britanic Boris Johnson a exclus prelungierea perioadei de tranziție după data de 31 decembrie 2020.

„Desigur, nu vom prelungi perioada de tranziție, dar dorim să facem aranjamente practice pentru a ajuta companiile din Irlanda de Nord. Am fost de acord cu o perioadă de un an de adaptare ca să nu existe întreruperi în aprovizionarea cu medicamente. Am lansat deja un plan de susținere în valoare de 200 de milioane pentru a ajuta companiile agricole și pe alții”, a spus el.

